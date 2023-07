Ayuso: "He vivido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo esencial es invisible a los ojos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido públicamente hoy por primera vez desde que el martes fuera intervenida quirúrgicamente al perder al bebé que esperaba tras ocho semanas de gestación. En un mitin de campaña de cara a las elecciones generales del domingo 23, Ayuso ha reservado la parte final de su intervención para referirse a esta cuestión personal y a esbozar un alegato por la vida: "Yo creo que estos días hemos vivido, yo claro, particularmente, he vivido algo muy especial, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y me ha enseñado que hombres y mujeres tenemos ante todo ganas de vivir, de amor, de familia y eso lo he encontrado en los dos sexos: en hombres y en mujeres".

Ha recordado la presidenta madrileña que "nada de lo que me ha pasado a mí es poco frecuente, es todo lo contrario… le ha pasado a tanta gente que creo que, por eso, no merece la pena que yo lo haga personal. Pero sí que quiero acordarme de todas las personas que han vivido lo mismo y decir que me he dado cuenta de que el valor de la vida es único y que efectivamente lo esencial es invisible a los ojos y que no todo se compra con dinero". Esta vivencia le ha hecho, según ha expresado, advertir que "lo más importante en la vida muchas veces no se ve, no se ve el amor… dónde se puede cuantificar, dónde se compra el cariño, la amistad o la vida. La vida desde el primer minuto, eso no tiene precio y yo creo que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y han estado silenciadas o no han tenido la oportunidad que he tenido yo de expresarlo, pero qué bonito y qué importante es vivir esto".

En este sentido ha destacado la importancia de que el PP se comprometa en este terreno: "Si nosotros como proyecto político no les damos voz a los que están ahí y no se les ve, quién lo va a hacer… Sinceramente, por eso, creo que además de una gestión de la economía, siempre lo digo, lo más importante en la vida no se compra, no sé cuantifica con dinero y no siempre está a la vista. Y por todos ellos, por los que no nacen, por los que han nacido, por los que están en camino, por los niños, por las familias, por los mayores, que son las personas que más me han demostrado que tienen en su cabeza su preocupación en el futuro…por todos ellos, por los que cada día trabajan de manera silenciosa por sacar adelante sus familias, sus vidas, a España, por todos ellos sigamos trabajando como hemos hecho hasta ahora y no olvidemos los valores y los principios y no olvidemos esta forma de ver la vida que como partido político nos ha hecho siempre grandes".