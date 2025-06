Bad Bunny se sincera sobre sus conciertos en Madrid y avisa a los fans: "No soy Taylor Swift"

Benito Antonio Martínez Ocasio convertido en Bad Bunny, llegará en 2026 a España tras un auténtico fenómeno con el que consiguió vender miles de entradas en apenas unas horas y con el que llenará diez veces el estadio Metropolitano de Madrid. Un show que verán más de medio millón de personas y dónde el artista presentará su gira ‘Debí Tirar Más Fotos Tour’.

A pesar de recorrer el mundo con 56 fechas en diferentes estadios, Bad Bunny sabe que “hay cosas que solo encuentras en Puerto Rico”. A apenas un mes de que empiece los conciertos en su ciudad natal, el artista se ha sincerado en una entrevista a Variety, en la que ha expresado cómo se siente antes de la gira y sobre todo, tras vender 12 fechas en nuestro país.

Nada de expectativas

Su álbum Debí Tirar Más Fotos es una cápsula del tiempo cultural en el que muestra la historia folclórica de Puerto Rico, fusionando diferentes estilos musicales como salsa y reggaetón. "Este álbum llegó cuando quería porque tenía que llegar", expresó a Variety. "Nos esforzamos al máximo por seguir la esencia del álbum y preservar las tradiciones puertorriqueñas en todos los aspectos de nuestra actividad", añadió. Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en llenar tantos estadios europeos, lo que le ha llevado a ser comparado con artistas como Taylor Swift y su gira 'Eras Tour'.

"Antes que nada, no soy Taylor Swift", dice. "Quiero aclararlo para que no se emocionen demasiado: no se va a organizar así. Sigue siendo básicamente una gira para 'Debi', con algunas canciones antiguas entremezcladas", confirma. De esta forma, Bad Bunny quiere rebajar un poco las expectativas de los conciertos, que aunque serán una auténtica locura, no quiere decepciones a futuro.

Por eso también ha aclarado la falta de fechas en Estados Unidos, un país donde su música siempre está en lo más alto de las listas de éxitos. "Es innecesario", expresó, señalando que sus fans norteamericanos han tenido muchas oportunidades para verlo actuar en los últimos años.

El 'lio' de Bad Bunny

Durante la entrevista el puertorriqueño tuvo que responder a cómo se siente ante la idea de hacer 10 conciertos en Madrid y el éxito que ha tenido tras la venta de entradas. "Todavía no sé si esto sea un buen o mal hábito, pero prefiero no pensar en las cifras ni en el peso de todo. A veces pienso que me estoy metiendo en un lío (…), pero mi trabajo es catar y aunque conlleva sus propios sacrificios, me parece ridículo quejarme", contestó.

"Cuando me mostraron la ruta de la gira por estadios, pensé: '¡¿Dos noches en Suecia?!'. ¡Pensé que era una broma!", añadió. Sin embargo, la respuesta de Bad Bunny fue más allá aclarando que el enfoque en los espectáculos sigue siendo el mismo y que donde él es más feliz es encima del escenario: "Me gusta actuar como si nadie supiera quién soy ni lo que he logrado".

¿Cuándo son los conciertos en España?

Tras vender todas las entradas durante la preventa de los seis primeros conciertos en España para 2026, llegó el segundo asalto que deja 12 conciertos en Madrid y dos en Barcelona. En media hora, consiguió vender los siguientes conciertos: