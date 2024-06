Batucadas en Hortaleza a 50.000 euros

Este vecino acudió el sábado al pregón de las fiestas de Hortaleza, a 200 metros de casa. Lo pronunciaba Cristina, una joven con síndrome de Down, que estuvo fantástica. Al concejal David Pérez no le escuchamos, porque unas asociaciones de vecinos protestaban en un alarde de libertad de expresión para ellos, pero no para el edil.

A uno le gusta preguntar y un conocido de la junta me ha dicho que estaban cabreadas con Pérez porque les ha pedido que justifiquen las subvenciones. El edil, a quién se le ocurre, ha anulado una ayuda para un curso de batucadas, y otras actividades, por valor de 50.000 euros dentro del Plan Integral de Manoteras y ha destinado el dinero a personas con dificultades especiales para acceder al mercado laboral. ¡Será facha el David este! ¡Formación en vez de batucadas!

El concejal ha abierto los espacios que ceden a las asociaciones del barrio a la libre concurrencia social cuando venza la concesión para que nadie se crea que el local es suyo. Lo que digo, un facha. También se opone a los contratos menores, troceados, que favorecen la corrupción. Otra provocación. Algunas asociaciones colaboraban gratis en las fiestas y otras cobraban, y claro, les quitan el pan de sus hijos.

Este caminante ha pedido la opinión de Eugenio Hernández (del barrio de San Lorenzo) que era una de las personas del griterío contra el concejal para que contara su versión. No quiso. Lo único que le preocupaba era quién me había dado su teléfono y añadió que su opinión no es «representativa».

Exigir el cumplimiento de la Ley es de fachas e intolerantes y organizar cursos de batucadas a 50.000 euros es progre y en favor del pueblo. No tengo ninguna duda. ¡Qué jeta!