Bnet: «No me siento favorito, pero mi mayor rival soy yo mismo»

Retirado de la élite durante cuatro años, Bnet volvía a las batallas de freestyle de la mano de Red Bull ganando la regional de Gijón. Allí se clasificó para la final nacional de Barcelona del 19 de julio y demostró que sigue manteniendo el nivel que exhibió en su primera etapa, cuando dejó el mundo de la competición tras coronarse en FMS, justo después de la pandemia. Muchos pedían su regreso y así lo ha concedido él, justo en el año en el que Red Bull batallas celebrará su 20 aniversario con un evento especial en Argentina cargado de leyendas. Durante este tiempo se le ha podido ver frecuentemente en algunos podcasts o compartiendo otras aficiones como el baloncesto. De hecho, acaba de estar en las finales de la NBA.

¿Ver en directo competir por el anillo de la NBA era uno de sus sueños?

Por supuesto. Es verdad que ya tuve la suerte de haber estado en las de Miami de 2023, pero voy a decir que el ambiente en Indiana era mucho más de baloncesto.

Entonces ya había cumplido ese sueño, pero volverlo a cumplirlo en Indiana me ha dado una mejor experiencia del ambiente del

baloncesto.

En estos años también ha ejercido como miembro del jurado en varias competiciones. ¿Esto le suma perspectiva a la hora de competir?

Sí. Volviendo ahora ya no es lo mismo que la primera etapa, en la que te estás enfrentando por primera vez a todo eso. Ahora es como que ya he pasado por ese proceso, y desde distintos puntos de vista. Pero estoy disfrutando de esa mezcla entre volver a sentirlo como nuevo tanto tiempo después, pero con toda la trayectoria que ya tengo detrás.

¿Han cambiado mucho las cosas en la industria en estos cuatro años?

Sí, es inevitable, sobre todo en cuanto a la aparición de nuevos en hombres y otros que se marchan. Pero donde más cambio he notado es en la comunidad. Ahora ya es un público más específico, de batallas. Antes esto no existía. Las batallas estaban naciendo y era un público más del rap, gente que le gustaba el hip hop y había descubierto esa disciplina donde se improvisaba rap. Yo ahora lo veo más cerca del público deportivo, una audiencia de Youtube, más de Internet profundo antes, que era un público más musical o más de la cultura urbana.

Cuando dejó la competición se especuló con que podía comenzar otros proyectos –como hizo Arkano- a los que finalmente no se ha dedicado. ¿Ha rechazado muchas propuestas?

Muchísimas, sí, sí. Yo intento hacer cosas que de verdad quiera hacerlas y que me lo pida el cuerpo. He rechazado muchas cosas y he hecho otras muchas. Incluso, algunas de ellas aún no las ha visto la gente, las he hecho en silencio.

¿A qué se refiere?

Tengo muchísima música escrita y también tengo cosas escritas que no son música, pero le he dedicado mucho tiempo a la escritura, que es algo que quería hacer y que tenía un poco pendiente. La saturación de estar tan presente en el circuito me quitaba un poco las ganas de componer, pero ahora siento que tengo ese equilibrio necesario para crear algo especial.

¿En todo este tiempo, le ha dado miedo alguna vez haberse oxidado o no poder recuperar el nivel de antes?

Yo siempre he seguido improvisando y considero que tengo un buen nivel, pero ahora no vuelvo con ningún tipo de aspiración o de expectativa sobre mí mismo. Voy a medirme de verdad con la gente que está en activo y hasta donde llegue, llegué. Vuelvo con total humildad y con realismo. Aunque siento que tengo cosas que aportar, claro.

¿Entonces, no se siente favorito para la final nacional de Barcelona de la semana que viene?

Nunca me siento favorito, yo soy de los que respetan y ve como rival a todo el mundo. Nunca he confiado en el peso de los nombres en sí, creo que solo es cuestión de demostrar el nivel en el momento. Mi primera gran competición la gané entrando como reserva, yo era en el que nadie creía, y aun así, nunca me sentí por debajo de nadie. Ahora que soy uno de los nombres a seguir, tampoco me siento por encima de nadie.

¿Cuáles considera que son sus mayores rivales en esta final nacional?

Mi mayor rival siempre soy yo mismo. Pienso que todo consiste en medirme a mí mismo, ejecutando mi freestyle lo mejor posible. Lo que propongan los demás ya no depende de ti, es algo que no puedes controlar.

Entrevista a Bnet. David Jar David Jar Fotógrafos

¿Con 27 años, ya se siente una leyenda?

No me obsesiona eso, pero sí me siento afortunado de que es algo a lo que le dediqué mucho tiempo incluso cuando no me daba nada a cambio. Además, el hecho de formar parte de la historia de la disciplina creo que ya es suficiente premio. Siento que he conseguido ser uno de los personajes principales de una historia que le gusta a mucha gente, y eso para mí es un honor.

¿El 20 aniversario de Red Bull Batalla fue un factor a la hora de decidir su regreso?

De hecho, cuando lo decidí ni lo sabía, me enteré un poco más tarde. Creo que habría vuelto de cualquier forma. Bien como he hecho, participando en la regional o bien de forma puntual en una competición de aniversario con otros campeones anteriores. Pero me alegro de que el aniversario también forme parte de este momento, es algo bonito, como que todo encaja.

¿Cómo describiría sus sensaciones en la regional de Gijón, volviendo a competir cuatro años después?

Pues la verdad que menos oxidado de lo que esperaba respecto a esas dinámicas de enfrentarme a la gente, tan a patrones. Porque al final estoy más acostumbrado en estos últimos años a coger una pista de tres minutos y pulírmela entera sin ningún tipo de condicionante. Sí me oí algo más oxidado en cuanto a la puesta en escena, demasiado gritón y un poco pasado de revoluciones. Pero en general, creo que fue una buena toma de contacto para volver y me vino bien para Barcelona.

¿También se le va a volver a ver en otras competiciones como FMS?

Tengo ganas de estar en todas las cosas donde a la gente le apetezca volver a verme y donde me echa de menos. Pero no tengo nombres en la cabeza ni nada. Al final el plan es volver a las competiciones más importantes en donde la gente me espera y darles lo que quieren.

En estos años ha participado en varios podcasts. ¿Ha pensado en montar su propio proyecto de comunicación?

Alguna vez me lo he planteado, pero creo que me gusta más ir a colaborar en ciertos sitios a donde ya hay una estructura y ya están conducidos por otros. Pero lo disfruto un montón, sobre todo cuando son de deporte, aunque ahora estoy más centrado en lo artístico, la verdad.

¿Cuando era jurado, intentaba detectar aquello que no era puramente improvisación?

Sobre todo, intentaba limpiar todo mi criterio de gustos personales, tratando de ser totalmente parcial. Valoro igual cada corriente de freestyle. Y luego, me intentaba fijar quién había utilizado más los estímulos ofrecidos por la competición, así como quién usaba más palabras o aplicaba mejor la temática que se exigía.

¿Veremos a Bnet lanzar música próximamente?

Si algo he aprendido es a no precipitarme a la hora de anunciar nuevos proyectos. Ya lo hice cuando me retiré y creo que se malinterpretó un poco o me expliqué mal. Quiero que mis próximos pasos sean naturales a mi persona, a lo que siento, sin forzar los plazos. Tengo en la cabeza un montón de cosas que quiero hacer y que seguramente también la gente las quiere. No me obsesiona colarme en la industria, intento ser yo y disfrutar de cada proceso.