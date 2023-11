Bob Pop y la amistad

A Bob Pop, que es un señor que habla como un adolescente y viste como un viudo de vacaciones en las Maldivas para levantar cabeza, le parece fatal que la Reina haya abrazado a su amiga. Pone en Wikipedia que Bob Pop es crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista y colaborador de televisión. Lo he tenido que buscar en Wikipedia porque ahí es donde busco todo lo que mi cerebro no procesa por autodefensa: nombres de youtubers e influencers,, ex de famosos, cantantes de tercera… Vamos, gente que no me interesa en absoluto. Pues Bob Pop (crítico, experto, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista, colaborador) está ofendido porque la Reina fue a ver a su amiga Sonsoles Ónega, que firmaba libros.

Para Bob Pop eso es competencia desleal, porque es publicidad para la ganadora del Planeta. Supongo que alguien que ve ese abrazo y piensa en esos términos es porque, cuando presenta libro y sus amigos famosos se acercan a saludarle, piensa también que qué bien, que publicidad gratis. Amigos con cara de monedas y cuyos saludos suenan como cajas registradoras. Clink, clink, clink. Mil ejemplares vendidos hoy gracias a Buenafuente, a Berto Romero y a ese que antes se llamaba Follonero y ahora es el único que hace buen periodismo en el país. Como se llame. Aprovecha para venderles el guión de una serie, que para eso tienen productoras los amigos. Clink, clink, clink. O no, a lo mejor estoy siendo injusta con Bob Pop (crítico, experto, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista, colaborador) y, de ser amigo de la Reina, le habría dicho que lo suyo tiene que acabar, que no es justo para el resto de escritores del país. Que, si eso, se ven a escondidas. Pero nada de que les vean juntos. Por justicia social.