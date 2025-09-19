Bravas Fest Madrid 2025: las mejores patatas bravas, en el Museo del Ferrocarril

La segunda edición del 'Bravas Fest Madrid' se celebrará los fines de semana del 19 al 21 y del 26 al 28 de septiembre en las instalaciones del emblemático Museo del Ferrocarril, ha informado el organizador en un comunicado.

Los amantes de los eventos gastronómicos tienen una cita ineludible con este festival, el único donde se pueden encontrar las mejores bravas de la ciudad, juntas en un solo espacio. La Campana, La Sucursal Chamberí, Jenkin's, Taberna Acuerdo 2, Docamar, GOZAR Neotaberna Castiza, Neotaberna Miguelín y La Chismosa son algunos de los restaurantes ya confirmados.

Los restaurantes elaborarán sus patatas bravas, y cada una de ellas se maridará con una cerveza Mahou diferente. Los participantes ofrecerán también una tapa estrella de su local, la cual no irá a concurso, pero completará la experiencia de los visitantes.

Además, el festival contará con la presencia del Bar Córdoba, invitado especial desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), participante fiel del festival celebrado en Barcelona desde la primera edición en 2022.

La experiencia gastronómica se complementará con sorteos, como el 'Pasaporte Bravas', con el cual los asistentes tendrán la posibilidad de ganar un premio especial si consiguen los sellos de todos los restaurantes y actividades, como 'El arte de tirar cervezas by Mahou', para aprender a dominar la tradición de tirar cervezas como un verdadero experto.

Los peques podrán participar en actividades como 'Decora tu look de chef' , donde pintarán el delantal más sabroso y divertido de la cocina; o el "Plasti-Brava", dónde crearán su propio plato de patatas bravas... ¡hechas de plastilina! La disponibilidad de las actividades se completará por orden de llegada, hasta completar el aforo.

Durante el festival los restaurantes ofrecerán su tapa de bravas y el público asistente podrá votar, de entre todas aquellas que haya probado, su preferida. Por otro lado, un jurado formado por grandes profesionales del sector gastronómico, también valorarán las bravas y votarán sus preferidas.

El festival culminará con la selección de las mejores bravas de Madrid, y se librarán dos premios en cada caso: uno otorgado por el voto de los asistentes y uno por el voto del jurado experto.

Los asistentes al festival tendrán la posibilidad de completar su entrada con un acceso al Museo del Ferrocarril a precio súper reducido para poder visitar las instalaciones del emblemático recinto.