Un ocio nocturno responsable: Madrid impulsa una campaña contra los ruidos

Una demanda de miles de vecinos de estas zonas de la capital. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha puesto en marcha una nueva campaña de mediación social y sensibilización sobre ocio nocturno responsable en la ciudad de Madrid bajo el lema 'Que tu noche no quite el sueño'.

La campaña comienza esta noche continuará todos los jueves, viernes y sábados hasta el 11 de octubre. Como en las ediciones anteriores, se contará con un equipo compuesto por un mediador técnico coordinador y seis mediadores, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

'Que tu noche no quite el sueño' pretende promover hábitos encaminados a minimizar el impacto del ocio nocturno y ofrecer recomendaciones claras y prácticas para reducir las molestias debidas al ruido en zonas residenciales y fomentar una convivencia responsable.

Mediadores sociales

La campaña se dirige a los locales y sus usuarios y busca conciliar el derecho al descanso de los residentes en las zonas afectadas con el ejercicio de la actividad empresarial con el disfrute del tiempo de ocio tanto de madrileños, como de turistas. Durante el desarrollo de la campaña se situarán puntos de información, mediadores sociales, guías prácticas sobre cómo luchar contra el ruido o consejos a través de las redes sociales.

Esta campaña contempla el reparto de materiales promocionales como botellas térmicas y pegatinas. Asimismo, se instalarán soportes informativos específicos en terrazas y locales con alta afluencia de público joven.

También se han elaborado guías con consejos prácticos para reducir el ruido, cuyo objetivo es fomentar la colaboración y el compromiso de los empresarios del sector del ocio.

Zonas de protección especial

Las noches de los jueves, viernes y sábados, de 21:30 a 2:30 horas, los mediadores sociales recorrerán las zonas de ocio explicando la campaña al público que acude a estas áreas de entretenimiento en horario nocturno, así como a los profesionales de los establecimientos.

A lo largo de cada noche se instalarán tres estands en tres puntos diferentes, desde los que se harán unas breves encuestas de concienciación a usuarios de ocio nocturno, así como visitas de sensibilización a los locales de la zona de ocio intervenida, donde se realizará el reparto de los materiales de difusión y promoción a los usuarios y hosteleros.

La campaña 'Que tu noche no quite el sueño' se desarrollará principalmente en aquellos ámbitos declarados Zona de Protección Acústica Especial -ZPAE de las zonas de Gaztambide, Azca-Avenida de Brasil y Trafalgar-Ríos Rosas, así como en el distrito de Centro-, por ser en ellas donde el ocio supone una mayor afección sobre el descanso de los vecinos, pero también en la zona de Ibiza-Sainz de Baranda (Retiro).