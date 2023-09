La buena educación y la disposición a ayudar, las cualidades más valoradas por Díaz-Pache

Con el curso político en marcha -aunque aún en sus primeros días-, Carlos Díaz-Pache se estrena como nuevo jefe de la bancada popular en la Asamblea de Madrid. Un grupo parlamentario de 70 personas que tienen ante sí, como primer reto, dotar a la región de unos Presupuestos con los que acometer las reformas de progreso y prosperidad necesarias.

1. ¿Principal rasgo de tu carácter?

Yo diría que el optimismo y la serenidad. Pensar siempre que las cosas pueden salir bien.

2. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?

La buena educación y la disposición a ayudar.

3. ¿Y en una mujer?

La misma.

4. ¿Qué esperas de tus amigos?

Solo lealtad.

5. ¿Tu principal defecto?

Seguramente la cabezonería, aunque hay algunos más que intento corregir.

6. ¿Tu ocupación favorita?

Pasar tiempo tranquilo con mi familia.

7. ¿Tu ideal de felicidad?

Saber que mi familia está bien y tener la conciencia tranquila. Y una cervecita fría.

8. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?

Soy padre, no me gusta ni pensarlo.

9. ¿Qué te gustaría ser?

Estoy muy feliz con lo que soy, pero siempre me ha divertido imaginarme en ocupaciones variopintas: concertista de piano, arquitecto, restaurador, tenor…

10. ¿En qué país desearías vivir?

No cambiaría España por ningún otro lugar. Lo tiene todo.

11. ¿Tu color favorito?

El azul.

12. ¿La flor que más le gusta?

La orquídea.

13. ¿El pájaro que prefieres?

La gaviota o el charrán. Hay polémica con eso.

14. ¿Tus autores favoritos en prosa?

Vargas Llosa, Pérez Reverte, Murakami, Camilleri …

15. ¿Tus poetas?

No leo mucha poesía, pero disfruto muchos los haikus de Benedetti y Octavio Paz.

16. ¿Un héroe de ficción?

El socialista con las manos en sus propios bolsillos.

17. ¿Una heroína?

María Pita como símbolo de resistencia y determinación. Como Ayuso.

18. ¿Tu músico favorito?

Verdi, Los Secretos y Sabina.

19. ¿Tu pintor preferido?

Antonio López y su mirada limpia de Madrid.

20. ¿Tu héroe de la vida real?

Mi mujer. Y los autónomos.

21. ¿Tu nombre favorito?

Muchos nombres me gustan porque me recuerdan a personas que me han dejado huella.

22. ¿Qué hábito ajeno no soportas?

Presumir de ignorancia.

23. ¿Qué es lo que más detestas?

La cobardía, la hipocresía, la falta de empatía...

24. ¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo?

Hitler y Stalin. Hoy en día, Putin.

25. ¿Un hecho de armas que admires?

La resistencia de Daoiz y Velarde en el parque de artillería de Monteleón. Y la respuesta espontánea del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808.

26. ¿Qué virtud desearías poseer?

El oído absoluto.

27. ¿Cómo te gustaría morir?

Mayor. Muy mayor. Y lúcido.

28. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?

Con ganas.

29. ¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia?

Los que se intentan corregir y los que tienen que ver con la inexperiencia.

30. ¿Tienes una máxima?

“Por mí que no quede”, como Julián Marías.