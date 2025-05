Se buscan mecenas para estrenar el documental del rodaje de "Por un puñado de dólares"

El "spaguetti" western nació a media hora de Madrid. Hace ahora sesenta años, los estudios Golden City de Hoyo de Manzanares acogieron el rodaje de una película que no sólo inventó un género nuevo: hoy es un icono. A base de ingenio y mucho talento, unos entonces desconocidos Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone, entre muchos otros, dieron, con "Por un puñado de dólares", la vuelta a las películas del Oeste. Hoy, no queda ni rastro de esos decorados. Y, precisamente por eso, su historia merece ser contada. Para ello, dos cineastas buscan ahora que su proyecto, titulado "The Magnificent Stranger" (título que, en principio, era el elegido para el filme de Leone), vea la luz.

"Regresar al lugar donde una vez se alzaron aquellos decorados y comprobar, con cierta melancolía, que no queda rastro físico de lo que fue, nos llenó de una inesperada responsabilidad. Hoy, gracias a nuestra película, el público podrá asomarse a una ventana que desafía al tiempo, comprender la importancia que tuvo aquel poblado en la historia del cine y descubrir el impacto real que dejó en Hoyo de Manzanares. El paisaje, desaparecido, al menos permanecerá en la memoria colectiva", explican sus directores, Miguel Ángel Guerra e Iván Karras, en la web platinocrowfunding. Y es que, añaden, la película está ya terminada. Les faltan los recursos para la promoción y distribución. Para ello, se han marcado un objetivo mínimo: 3.500 euros, si bien necesitan llegar a los 9.000. De lograr el objetivo mínimo, invertirán el dinero para inscribirse en el mayor número de festivales posible. Si consiguen el máximo, su intención es, además, llevar a cabo una fuerte campaña de prensa y redes sociales, un pase en la Academia de Cine y la distribución en el mayor número de ciudades a nivel nacional. Por ahora, a falta de dos semanas, rozan los 3.000. Todos los interesados pueden documentarse y hacer sus aportaciones en este enlace.

"La realización de un documental exige paciencia, una mirada receptiva y la humildad de dejar que la historia se revele a su ritmo. Es siempre un camino cargado de causalidades, trabajo, emociones y esperas, en ocasiones desalentadoras. Pero al final, cuando todo encaja, como al colocar la última pieza de un puzle o al cerrar la última página de un libro, te invade una de esas satisfacciones que rara vez se explican con palabras", explican los autores.