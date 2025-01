La Cabalgata de Reyes en Madrid estará pasada por agua

Todos miran al cielo... por lo que pueda pasar a la vista de los planes de muchos estos próximos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a heladas moderadas de -6 grados en las zonas altas de la Sierra y de -4 grados en los valles del sur y este.

El cielo se espera poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas desde el mediodía. No habrá cambios en las temperaturas y se registrarán heladas débiles generalizadas, más intensas en la Sierra Norte y en los valles del sur y este. El viento soplará flojo variable.

Los termómetros oscilarán entre los 1ºC y 10ºC en Madrid; los -2ºC y 10ºC en Alcalá de Henares; los -4ºC y 11ºC Aranjuez; los -1ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los -2ºC y los 11ºC en Getafe y los -2ºC y 12ºC en Navalcarnero.

Unas temperaturas que no tendrán grandes variaciones durante los próximos días, ya que este viernes y sábado se espera que se mantengan las nubes y los cielos encapotados. Otra cosa será el domingo, para entonces, y durante la Cabalgata de Reyes en la capital, se esperan lluvias en distintos momentos del día, además de unas temperaturas que no subirán de los 8 grados. Una situación que complicará la Cabalgata, aunque a buen seguro no afectará al buen humor de todos. El lunes, día de Reyes, aunque se mantenga el frío, no están previstas precipitaciones.