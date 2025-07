Cabify pondrá en marcha tras el verano solo 773 licencias de las 9.4654 solicitadas

Cabify pondrá en marcha licencias de VTC después del verano, tal y como había anunciado la compañía, pero no las 9.465 que había solicitado, ya que solo le han sido concedidas 773, según la Comunidad de Madrid.

¿Por qué no se ha llegado a la cantidad solicitada? La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras asegura que solo se le concederán el 8% de las que pidió porque «no ha cumplido con los requisitos exigidos en la normativa de transportes que tienen que ver con características técnicas de los vehículos, estar domiciliados en la Comunidad de Madrid y tener consignado el servicio al que se destinan los vehículos de arrendamiento con conductor -PUBL- de alquiler con conductor».

Y añade otro factor: 5 .011 licencias «fueron presentadas fuera de plazo», puntualiza.

Así, según la Consejería al frente de la cual se encuentra Jorge Rodrigo, las autorizaciones de VTC en las que Cabify ha demostrado disponer correctamente de los vehículos y cumple los requisitos legales y reglamentarios, «se han otorgado ágilmente con la finalidad de promover la correcta ejecución de la sentencia judicial».

Las autorizaciones habilitan para la prestación de transporte interurbano, y sólo permitirán los transportes urbanos durante un periodo de cuatro años desde la fecha de concesión, pormenoriza Transportes.

Cabify no da por zanjado el tema y no descarta volver a recurrir a los tribunales ya que considera que la Comunidad de Madrid «condicionó la concesión de las licencias a la asignación de vehículos, algo que ya se había realizado al presentar las solicitudes de licencia hace un año. Además, por decisión unilateral de la Consejería de Transportes, se han ido cambiando los requisitos aplicables a la concesión de dichas licencias que debía cumplimentar Cabify en mitad de los trámites en curso para su obtención». También se ha quejado de que la Consejería haya planteado nuevas exigencias «que no estaban contempladas en el último auto del TSJM que pedía a la Comunidad una asignación de estas licencias de manera directa y sin condiciones».

Pero antes de acudir a los tribunales, la Compañía ha decidido tender la mano a la Comunidad de Madrid tras mostrar su satisfacción por el inicio de esta nueva etapa con idea de poner en marcha las nuevas licencias «de la mejor manera posible, a lo largo de toda la región». Un proceso que consideran que debería hacerse de manera progresiva y por fases. Y es que espera que la puesta en marcha de estas licencias tenga un impacto positivo en barrios periféricos, municipios del sur y este de la región, así como en horarios nocturnos o de alta demanda, donde han apreciado que las opciones de transporte son más escasas. Las primeras autorizaciones llegan después de siete años en los que la compañía se ha visto envuelta en procesos judiciales que le resultaron favorables.

Ahora, estas licencias tienen que registrarse por el Ministerio de Fomento, un trámite que puede durar semanas.

«La llegada de estas nuevas licencias es el resultado de un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos de la compañía durante los últimos meses para cumplir con los requisitos impuestos por la Comunidad de Madrid», asegura Cabify.