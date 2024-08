Cae una red de 188 estafadores que utilizaba la modalidad "El hijo en apuros" y engañaron a 320 madrileños

En el marco de la Operación Kinderen, la Guardia Civil ha logrado desarticular una extensa red de estafadores que operaba en toda España utilizando la modalidad conocida como "El hijo en apuros". Agentes del Equipo de Delincuencia Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Madrid han detenido a 188 personas e investigan a otras 15 por su presunta implicación en este tipo de fraude.

La investigación, que comenzó a principios de 2023 tras la denuncia de una víctima que había sido estafada con 5.000 euros, ha permitido desmantelar 16 grupos organizados dedicados a esta actividad delictiva. Estas bandas, compuestas por entre tres y quince personas cada una, lograron engañar a 320 víctimas solo en la Comunidad de Madrid, obteniendo un beneficio de 1,4 millones de euros.

El modus operandi de los estafadores se basa en la manipulación emocional y la suplantación de identidad. Tras seleccionar a sus víctimas mediante un minucioso seguimiento de sus redes sociales, los delincuentes se hacían pasar por un hijo o hija que necesitaba dinero urgentemente. Utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, contactaban a la víctima desde un número desconocido, alegando que el número habitual se había roto y que estaban en problemas.

Para ganar la confianza de sus objetivos, los estafadores creaban un vínculo emocional transmitiendo una sensación de urgencia y desesperación. Esto provocaba que muchas personas, preocupadas por la supuesta situación de sus hijos, accedieran a realizar transferencias bancarias sin comprobar la veracidad de la historia.

A lo largo de la operación, se han identificado más de mil cuentas bancarias y 300 números de teléfono utilizados para perpetrar estas estafas. Las detenciones se han llevado a cabo en diversas partes del país, siendo Barcelona y Málaga los lugares donde se han producido el mayor número de arrestos.

La Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes. Entre ellas, se aconseja verificar la identidad del supuesto hijo en apuros, dudar de las emergencias planteadas desde números desconocidos, no realizar transferencias a contactos no registrados y desconfiar de mensajes instantáneos provenientes de números no familiares.