Carlos García Miranda: Buscar al asesino... entre la novela y la pantalla

Carlos García Miranda (Madrid, 1979) es licenciado en Psicología. Pero fueron los estudios en Comunicación Audiovisual lo que le llevaron a su auténtica pasión, que es la escritura. De hecho, en cuanto acabó sus estudios comenzó a trabajar, y no ha parado, hasta el punto de que ahora es Netflix quien llama a su puerta.

Como novelista, García Miranda es autor de ‘Conexo’, ‘Enlazados’, y la bilogía de ‘El club de los lectores criminales’, cuya adaptación audiovisual se puede ver ahora en Netflix –con las actuaciones de Álvaro Mel, Iván Pellicer, Priscila Delgado, Veki Velilla, Daniel Grao, Ane Rot y María Cerezuela– y su secuela ‘El club de los escritores criminales’, que llegará a las librerías el próximo 27 de septiembre. Como guionista ha escrito las series de televisión ‘Física o Química, el reencuentro’, ‘Los Protegidos’, ‘El Internado’, ‘Cuerpo de Élite’ y ‘Vive Cantando’, entre muchas otras.

Tal como lo explica, la psicología, el guion y la literatura son casi tres patas de la misma mesa. «En el guion tienes que poner en escena la psique del personaje, al igual que en una novela, aunque lo cierto es que la literatura ofrece toda una serie de herramientas que nos permiten conocer al personaje de otra manera». Son, dice, «lenguajes diferentes», aunque en su caso los aprendió «al mismo tiempo». Y es que su primer trabajo como guionista fue en ‘El Internado’, y para él supuso toda «una escuela». «Antes las series duraban mucho, mientras que en el modelo que hay ahora mismo con las plataformas, se tiende a ser más corto, con menos temporadas».

Esto le dio la oportunidad, durante sus cinco primeros años de trabajo, de aprender narrativa al mismo tiempo. De hecho, esa capacidad de adaptar novela a guion y viceversa es precisamente la que ha tenido que poner en marcha ahora para convertir ‘El club de los lectores criminales’ en una película. «Lo curioso es que siempre que se hace esto, las historias, aunque sean las mismas, cambian».

Lo que no ha variado para nada es la presencia del slasher, ese subgénero dentro del mundo del terror que aglutina películas tan icónicas como ‘Scream’, ‘La noche de Halloween’, o ‘Sé lo que hicísteis el último verano’. «He de decir que aunque el terror no me suele gustar demasiado, hay subgéneros como el slasher que sí me gustan mucho, o los zombies».

Reconoce, además, que sus favoritas son las historias en las que hay que desenmascarar al asesino, «ver quién hay detrás de la máscara» y que, en realidad, en el mundo de la novela esto no se encuentra tanto, excepto en casos puntuales como el de la propia ‘Sé lo que hicísteis el último verano’. Empezó, entonces, a bucear en la literatura de terror, para darse cuenta de que sí que era posible lograrlo, incluso en una época en la que las pantallas lo copan todo.

«Yo que me muevo entre los dos mundos, sí que puedo asegurar que la gente sigue teniendo muchas ganas de leer», dice. «Sobre todo la gente joven lee mucho, y muchísimo antes de tener móvil». «La literatura young-adult está cada vez más orientada a chicos y chicas de entre 14 y 16 años, porque es verdad que, a partir de ahí, empiezan a estar a otras cosas». En definitiva, tal como apunta García Miranda, parece que, realmente, «los que menos tiempo tenemos para leer somos los adultos, aunque solo sea por las responsabilidades del día a día».

En cuanto a series y películas, apunta que «se siguen consumiendo mucho, pero hay tanta oferta que, al final, la audiencia está mucho más fragmentada». Con las plataformas, ahora se funciona «por fogonazos», ya que «cuando se estrena una película o una serie, de pronto llega a miles de personas, pero, según va pasando el tiempo y estrenándose otras, se pasa». Sin embargo, los que parece que sí son capaces de conservar una buena calidad de vida son los libros. «Tienen una vida muy larga», apunta el autor. «Ahora mismo estamos hablando de un libro que publiqué en 2018, y que vuelve a estar en auge por el estreno de su película y porque su segunda parte llega ahora».