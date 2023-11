Carlos Novillo: «Sánchez aplica un ecologismo de despacho fuera de la ciencia»

Es el consejero que gestiona los cuatro elementos. Cree que la clave está en buscar las sinergias entre Medio Ambiente, Interior, Agricultura y Ganadería para proteger el ecosistema y a los ciudadanos.

Ahora que llega el mal tiempo, ¿Estamos mejor preparados para otra posible Filomena?

Sin duda. Estamos muy satisfechos porque no hubo ningún fallecido. En otros países genera muertes. En los meses posteriores hicimos un análisis de cómo se hizo la gestión e incorporamos mejoras importantes para dar una mejor respuesta.

¿Qué mejoras?

Más medios. Tenemos hasta 50 máquinas quitanieves de las brigadas forestales solo para poder apoyar a los municipios, a los que les cuesta mucho ganar movilidad porque hay que hacer inversiones. Con esto, ya toda la red está conectada. También hemos identificado los puntos vulnerables, como los accesos a hospitales, nudos de transporte, residencias...Todo este entramado de infraestructuras críticas depende a su vez de los suministros y todo ese mapeo nos lo dio Filomena.

Otra de las novedades es un acuerdo con la Confederación Empresarial de Madrid que nos ha permitido ver que las empresas tienen mucha maquinaria que pueden poner a disposición en un momento dado para despejar las vías de su entorno y nosotros les informamos de cuando viven un fenómeno y sepan qué impacto puede tener para su organización.

¿Ha habido cambios en el sistema de alerta masiva a través del teléfono que tanto asustó a algunos madrileños con las últimas inundaciones?

Para nosotros fue esencial. Nunca habíamos tenido un fenómeno con nivel rojo de Aemet por lluvias en Madrid y era indispensable lanzar esa alerta. Sabemos que ha evitado muertes porque se redujo mucho la movilidad. La alerta está bien configurada, pero ahora estamos estudiando cómo modularla. Por ejemplo, en lo que afecta al sonido para episodios que no son tan graves.

El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho casi del cambio climático una cuestión de Estado. ¿Está alineada Madrid con estas políticas?

Lo que acumula el Gobierno de Pedro Sánchez es un listado innumerable de cosas mal hechas. El Ministerio de Medio Ambiente aplica una política dogmática y radical fuera de la ciencia. Todo lo que ha ido aprobando ha sido en contra de todas las sociedades científicas. Por ejemplo, la ley de Bienestar Animal la ha hecho en contra de los de los veterinarios, pese a que no hay nadie que quiera más a los animales que ellos; ha cerrado las centrales nucleares en España, que era un elemento esencial y, ahora, como le interesaba en Europa para la candidatura de Calviño al BEI, ha firmado que es una energía verde para Francia. Es un ecologismo de despacho con el que se hace muchísimo daño a la agricultura y a la ganadería. A esto hay que añadir que ha habido una distribución de fondos europeos fuera de lugar. Han sido incapaces de gestionarlos. Generan bases para recibir ayudas imposibles de cumplir. La gente se entierra en papeles y son todo trabas administrativas para que, al final, o no les llegue la subvención y ese dinero se pierda. No se trabaja de manera eficaz y científica. Ahora, por desgracia, nos enfrentamos de nuevo a otros cuatro años de esa inquisición.

¿Qué políticas se están abordando en Madrid para combatir el cambio climático?

Tenemos un objetivo primordial, que se va a basar en la Ley de Economía Circular, que va a ser la norma más importante en cuanto a la relación que tienen que tener los madrileños con su ecosistema. Se trata de poder aprovechar al máximo los recursos naturales, siendo lo más eficientes posible y reducir el impacto de los residuos de tal manera que muchos se incorporen a las cadenas de producción como nuevos recursos. Y ahí vamos a estar nosotros con 450 millones de euros.

También intentamos reducir las emisiones y generar sumideros de carbono. El proyecto de Arco Verde y la restauración de espacios naturales protegidos, como ocurre con la laguna de Arganda, nos va a permitir que ese carbono que se emite pueda ser absorbido por Arco Verde, que son 200 kilómetros de una M-50 que va a rodear Madrid. Además, vamos a ampliar el Parque Nacional de Guadarrama.

¿Va a seguir habiendo ayudas para despojarse de vehículos contaminantes?

Estamos a la espera del plan «Moves», pero parece, una vez más, que el Gobierno central va a ampliarlo por la cantidad de burocracia que han puesto en el camino. Son ayudas del Ejecutivo central que gestionamos nosotros.

¿Cuál es la clave de que Madrid tenga un número tan bajo de incendios en comparación con otras autonomías?

Además de tener un sistema integral de seguridad y emergencias, somos la comunidad autónoma que más invierte por hectárea en prevención y tenemos la densidad por hectáreas de medios de extinción más alta de Europa. Tener 500 efectivos al día en Madrid solo en extinción durante el verano se nota. Tratamos que los incendios no superen una hectárea y se queden en un conato. Mandamos muchísimos efectivos en la primera columna de humo que tenemos y, además, hay colaboración con las comunidades autónomas limítrofes.

¿Ayuso dijo en 2022 que se iba a reintroducir el lince ibérico. ¿Ya hay linces en Madrid?

Seguimos en ello. En lo que afecta a especies en peligro de extinción, hemos cuadruplicado el número de parejas de águilas imperiales ibéricas, que es una especie emblemática, y que eligen Madrid para criar, lo que indica la salud del ecosistema. El lobo ibérico está teniendo presencia en cinco manadas, cuando en la época de Félix Rodríguez de la Fuente era impensable que en Madrid pudiera haber lobo ibérico. Lo mismo ocurre con el buitre negro y la cigüeña negra. Todas estas especies que parecían que iban a extinguirse, cada vez tienen más presencia en Madrid. El lince creo que llevará el mismo recorrido. Ya ha habido algún avistamiento en el suroeste de Madrid y lo que hay que hacer es procurarle un ecosistema donde pueda desenvolverse. Ha habido un cambio de mentalidad y una sensibilización del mundo rural respecto a que sea un lujo que en tu territorio habiten especies así.

¿Cómo va a cambiar Madrid la Ley del Suelo?

Lo que se va a intentar es reducir las trabas burocráticas para adaptarnos a un mundo que cambia constantemente. No podemos paralizar actividades económicas por procedimientos anacrónicos y que conllevan años para hacer un cambio en la catalogación de un suelo. En Madrid se ha detectado una carencia de viviendas y es un asunto que tenemos que resolver. Tenemos que crear vivienda a precio asequible y eso pasa por incrementar la oferta. La Administración tiene que ser una locomotora, no un freno.

Una de las cosas que pretendía mejorar la estrategia de Seguridad es incrementar el número de policías locales por habitante. ¿Cómo se ha resuelto esto?

Lo que estamos haciendo es apoyar a los municipios. Ahora está llegando más dinero a los ayuntamientos con la Estrategia de seguridad integral de la Comunidad. Ahora lo hacemos por número de habitantes dando más peso a los que menos tienen. Va escalonado el importe por habitante. También incentivamos a los municipios que tengan una mayor ratio. Aquellos que superen la ratio mínima, que es un agente por 1.000 habitantes, tendrán una subvención, en función del número de habitantes; los que superen el 1,5 se les incrementa la subvención en un 25% y el que sobrepasen 1,8, hasta un 75%. Es incentivadora de la contratación de policías a los ayuntamientos. Eso les permite tener unas plantillas bien dimensionadas. También es muy importante la asociación de municipios. Ha sido un éxito que demos un 30% más a aquellos ayuntamientos que asocien a sus policías. Van a tener agentes suficientes en fiestas patronales. Hemos hecho también cambios legislativos que ha detenido la fuga de policías al Ayuntamiento de Madrid.