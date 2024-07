Cibeles, alfombra roja al mejor cine este verano

Desde Londres, Jesús Mateos regresa a Madrid en 2014 con el propósito de sacar grandes películas de las salas de cine convencionales. Era algo que ya se practicaba en Reino Unido en algunos de sus grandes edificios. Ese mismo año, Jesús comienza a trabajar con las instituciones de la capital española para acoger su proyecto en un edificio emblemático. Finalmente sus sede no sería otro edificio que el mismísimo palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento local. Desde entonces, cada mes de junio, comienzan a proyectarse obras maestras del cine, en versión original, bajo el techo de cristal de este Palacio. Las sesiones no se interrumpen hasta finales de verano, lo que supone una de las mejores ofertas de ocio para quienes se quedan durante el verano en la capital. «Para tener éxito, necesitábamos un lugar icónico y ser más que un cine. Apostando por la gastronomía y las exposiciones, a la vez que por la versión original -excepto los sábados, día reservado para películas para todos los públicos pero no excesivamente infantiles-», explica Jesús Mateos.

Así, arrancaba, a finales del pasado mes de junio y en la Galería de Cristal de CentroCentro, la novena edición de Cibeles de Cine. Hasta el 12 de septiembre, contará cada noche de una cuidada programación compuesta por más de 75 películas, entre las que se encuentran grandes clásicos, títulos de culto, películas para toda la familia, cine independiente y de autor, así como los últimos éxitos de esta misma temporada.

Entre otras propuestas, se podrán ver éxitos recientes como El especialista, Back to Black, Fly me to the moon, Civil war o Furiosa: de la saga Mad Max; cine independiente americano como Vidas Pasadas, Priscilla, Sangre en los Labios, El Clan de Hierro o Bikeriders; el mejor cine europeo, con Anatomía de una caída, La zona de interés o Siempre nos quedará mañana; películas de otras latitudes, como las japonesas El chico y la Garza o El mal no existe; además de títulos nacionales como Segundo Premio, Nina y Robot Dreams. El sábado es el día elegido para disfrutar en familia con películas como Wonka o Del revés 2.

El diseño de esta cartelera, Mateos lo justifica en «la búsqueda de la calidad y la recuperación de obras maestras y de culto. No buscamos hacer taquilla por el camino fácil». Además, con los 6 euros que cuesta la proyección se incluyen unos auriculares con los que poder escuchar con gran calidad tanto los diálogos como la banda sonora. De cara al futuro, la empresa MK2 (dedicada a la eventización del cine) no descarta incluir en su programación una sección de cortometrajes, con el fin de impulsar uno de los grandes olvidados del cine.

Como celebración del 25º aniversario del canal de televisión TCM, se proyectará un ciclo especial que incluye películas esenciales de la historia del cine. Entre los títulos elegidos estarán Al final de la escapada, Cinema Paradiso, Apocalypse Now o Charada. Y volverán un año más los eventos ‘Cinetronik’, donde se combina el pionero cine mudo con una banda sonora de música electrónica en directo. El 23 de julio se podrá ver en este formato el documental El hombre de la cámara (1929) musicalizado por el artista experimental Huma.

Por primera vez, la exposición artística aérea que complementa la programación de cine y eventos es fotográfica. Se trata de 24 retratos en formato gigante de reconocidos artistas a nivel nacional e internacional, realizados por Jorge Fuembuena, uno de los fotógrafos más destacados de España, estrechamente vinculado al mundo del séptimo arte. Fuembuena cuenta con una extensa trayectoria realizando foto-fija en rodajes, trabajando como director de fotografía, como fotógrafo oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival de Málaga, Festival du Cinéma Espagnol de Nantes, CineHorizontes Festival du Cinéma Espagnol de Marseille, o colaborando con la Academia de Cine.

El horario de apertura de Cibeles de Cine será de lunes a domingo a partir de las 20:00 horas. Las proyecciones arrancarán a las 22:00 horas. Desde las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la zona de restauración. El patio de butacas se compone de 650 sillas con cojines. La imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia durante la proyección. El precio de la entrada general es de 6 euros en taquilla y 7 euros online.

Así, la capital ofrece una alternativa más para pasar los meses de más calor, durante la noche. Como también lleva haciendo el Hipódromo de la Zarzuela, con sus carreras nocturnas. Por si fuera poco, esta oferta viene completada por una gran plana de festivales para todos los gustos, así como el ocio nocturno de Las Ventas, o sus oasis verdes como el Parque del Retiro, la Fuente del Berro o cualquiera de las piscinas públicas con las que cuenta la capital española.