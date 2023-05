Las cinco batallas de las elecciones en Madrid: de la absoluta de Ayuso al abismo de Podemos

Después de una legislatura corta, de apenas dos años, ayer se dio el pistoletazo de salida en la carrera de las elecciones autonómicas y municipales. En el terreno regional, Isabel Díaz Ayuso, por el PP; Mónica García, por Más Madrid; Juan Lobato, por el PSOE; Rocío Monasterio, por Vox; y Alejandra Jacinto por Unidas Podemos, rivalizarán en los próximos días hasta la cita con las urnas por conseguir ganarse la confianza de los ciudadanos para ostentar la presidencia de la Comunidad de Madrid. La última encuesta publicada por LA RAZÓN el pasado 2 de mayo sitúa a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en una posición inmejorable, rozando la mayoría absoluta. No necesitaría aliarse con Vox para gobernar. Más Madrid consolidaría su posición como principal partido de la oposición con Mónica García a la cabeza e incluso aumentaría su representación en la Cámara de Vallecas, mientras que el PSOE seguiría siendo la tercera fuerza política con Juan Lobato, aunque con más votos que su antecesor en el cargo, Ángel Gabilondo, que cosechó una derrota histórica. Como cuarta fuerza política se situaría Vox, con una caída de dos décimas de apoyo popular, lo que colocaría a los de Rocío Monasterio en una situación similar a la que ha tenido hasta ahora en la Asamblea. Sin embargo, su influencia se disiparía en las decisiones políticas al contar con mayoría absoluta Díaz Ayuso. Podemos, con Alejandra Jacinto al frente, se mantendría en la Asamblea por la mínima, al conseguir el 5% de los votos, aunque el resultado supondría una caída de 2,2 puntos respecto a 2021. Las formaciones políticas escogieron ayer distintos puntos de la Comunidad para los actos que han venido a sustituir la pegada de carteles. Por delante, 14 días de campaña, un debate en Telemadrid y cinco batallas en las que los partidos se lo juegan todo.

Ayuso, a por otro triunfo arrollador y el principio del fin de Sánchez

En las elecciones del 4 de mayo de 2021 ya se consolidó como un fenómeno político al arrasar en Madrid y lograr más escaños que toda la izquierda junta. Fue la gran vencedora de esos comicios y un escalón más en esa línea ascendente e imparable en la política madrileña. Ahora de lo que se trataría es de dar un paso más y conseguir una mayoría absoluta contundente que permita gobernar a Díaz Ayuso sin necesidad de depender de Vox como socio preferente para sacar adelante determinadas leyes en la Asamblea de Madrid. Como ejemplo valgan los Presupuestos de 2023, que quedaron «colgados» por la falta de apoyo de Vox en un año electoral como el que nos encontramos. Así las cosas, una mayoría absoluta de Díaz Ayuso en Madrid, tras la obtenida por Juanma Moreno en Andalucía, tendría otra lectura política para los populares: el principio del cambio de ciclo de cara a las próximas elecciones generales que permitan llevar a Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa. Ayuso en la Comunidad y Almeida en el Ayuntamiento, dieron ayer en la Plaza de Felipe II el pistoletazo de salida a una campaña en la que las encuestas colocan a ambos como claros favoritos y con una posible mayoría absoluta.

"Estas elecciones van a cambiar el rumbo del país, no podemos permitirnos más inmoralidad"

Mónica García o el afán por liderar la izquierda en la Comunidad

Solo dos años después de su nacimiento, Más Madrid, la escisión de Unidas Podemos fundada por Manuela Carmena e Íñigo Errejón en 2019, se convirtió en una verdadera sorpresa en la noche electoral del 4 de mayo de 2021 al lograr el sorpasso al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid y principal partido de la oposición. Su éxito electoral quedó empañado porque su previsión era que las izquierdas juntas lograran los votos suficientes para destronar a Isabel Díaz Ayuso. No pudo ser entonces y las encuestas tampoco esta vez dan mayoría suficiente al bloque de la izquierda como para lograr un cambio de signo político en la Real Casa de Correos, ocupada por los populares en los últimos 28 años. Más Madrid apuesta por una política muy centrada en las cosas de Madrid sin más ambiciones que las de un partido regionalista porque considera que esa misión es una garantía de éxito en las urnas. Su batalla pasa en estas elecciones por sumar escaños y consolidar su posición sin dejar que el PSOE le arrebate su posición. El emblemático Cerro del Tío Pío, en Vallecas, fue el punto de partida de la campaña para Mónica García en la Comunidad y Rita Maestre en el Ayuntamiento.

"Nuestro techo es el maravilloso cielo de Madrid y nosotros vamos como un cohete"

MADRID.-28M.- Mónica García quiere que Más Madrid sea "casa común de progresistas" y llama a mandar "el cinismo" a la oposición EUROPAPRESS

Lobato: revertir el sorpasso para devolver al PSOE a la pelea por Sol en 2027

En 2021, el PSOE tocó suelo. Por primera vez en unas autonómicas, esta formación quedó relegada al tercer lugar. Desprovistos del liderazgo de la oposición en favor de Más Madrid, el partido de Pedro Sánchez recibió un varapalo sin precedentes. Sin respuesta ante dos olas: la victoria incontestable de Ayuso y la buena acogida en las urnas del proyecto encabezado por Mónica García. En este escenario de «shock», los socialistas tardaron en encontrar un nuevo líder. Y optaron por una figura procedente del municipalismo, Juan Lobato, que ya había demostrado conocer la receta para ganar unas elecciones. El ex alcalde de Soto del Real ha puesto en práctica en este tiempo una forma de practicar la oposición a Ayuso alejada de la confrontación más directa, de la batalla del cuerpo a cuerpo que ejercita Mónica García. En su contra cuenta con dos elementos de notable importancia: su grado de conocimiento entre los madrileños sigue siendo bajo –no ayuda a remontar en este terreno su compañera de «ticket» electoral, la exministra Reyes Maroto– a la Alcaldía; y el lastre que supone para un candidato en Madrid presentarse bajo la marca que lidera Sánchez. Su objetivo: recuperar la segunda plaza y tener cuatro años por delante para convertirse en alternativa.

"Qué orgullo de cinturón rojo. Que se nos note esta alegría, fuerza e ilusión. Vamos a por todas"

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, participa en un acto de campaña en Parla SERGIO PEREZ EFE

Pánico de Vox a una bancada del PP con 68 asientos: ¿el fin del cogobierno?

Pocas dudas hay de que la Comunidad de Madrid es un feudo clave para Vox. Un territorio en el que los de Santiago Abascal tienen un suelo electoral robusto. En 2021 lo demostraron. El «tsunami Ayuso» no se llevó por delante a la candidatura de Rocío Monasterio a pesar de que, tal y como señalan los expertos demoscópicos, la presidenta madrileña gusta (y mucho) entre los votantes de Vox. El resultado del 4-M fue un éxito en la medida en la que les permitió seguir condicionando la gobernabilidad de la región. El hecho de que Ayuso se quedara a las puertas de la mayoría absoluta limitó, eso sí, su capacidad para exigir la entrada en el Gobierno. No hubo consejerías, pero sí un trato por parte del PP como «socio preferente». Pero la relación no ha sido fácil y el desencuentro entre Monasterio y Ayuso ha impedido la aprobación de algunas leyes y de los presupuestos para este 2023. El reto al que se enfrenta la candidata Monasterio vuelve a ser el mismo: demostrar que ese suelo electoral no se ha visto erosionado y seguir siendo clave. Una mayoría absoluta de Ayuso sería, sin duda, un revés para la estrategia de Abascal. Especialmente a las puertas de unas elecciones generales con aroma a cambio de ciclo.

"Mi encuesta es la calle y lo que veo es ilusión y lo que nos dicen es que solo queda Vox"

Rocío Monasterio asiste a corrida de la Feria de San Isidro Juanjo Martín EFE

Podemos: el abismo del 5% para el partido que nació al calor del 15-M

Hace dos años, Pablo Iglesias acudió al rescate de la marca. Abandonó la comodidad del despacho de vicepresidente del Gobierno y se embarcó en la tarea de plantar cara a Ayuso. Perdió por goleada y dejó la política. Pero los morados se mantuvieron con vida en la Asamblea de Vallecas gracias al 7% de los sufragios. Ahora, las encuestas apuntan a una caída para Podemos que podría ser dramática. Porque si la candidatura encabezada por Alejandra Jacinto no llega al umbral del 5% seguirá el camino iniciado el 4-M por Cs y pasará a ser una fuerza extraparlamentaria. Con todo lo que eso conlleva en la previa a unas elecciones generales. También en el terreno económico. El partido que nació al calor del movimiento de indignación del 15-M se enfrenta a su prueba de fuego. Salvar el abismo del 5% sería, aún con Ayuso como presidenta, seguir con vida.