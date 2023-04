Juan Lobato: «Ayuso se dedica a competir con Feijóo. Madrid es su plataforma»

Si hay un término que define al secretario general de los socialistas madrileños y candidato a la Comunidad es «tenacidad». Tiene muy claro el punto hacia el que camina y en el que tiene que fijarse para no caerse en las piruetas políticas. Este técnico de Hacienda de 39 años que fue alcalde de Soto del Real durante seis años, se votó ya a sí mismo con 18 años la primera vez que acudió a las urnas. Ahora quiere la presidencia de Madrid.

A Juan Lobato le han apodado «Lobezno». Y no le disgusta. Incluso encuentra cierta sintonía con el personaje. Primero, porque es uno de los mutantes más fuertes del universo Marvel; segundo, porque «es alguien que busca la justicia y ayudar a que mejoren las cosas que funcionan mal».

Dice que va a poner de moda la educación en la política. ¿Realmente los políticos en Madrid son tan maleducados?

A mí me han llamado de todo en la Asamblea de Madrid: Txapote, gentuza...Yo no sé la de cosas que se dicen en la política madrileña en el ambiente político de crispación y de insultos permanentes, pero cada semana es una victoria de la política propositiva y del diálogo, que es lo que nosotros estamos intentando que haya.

¿Se siente ignorado cuando ve que las críticas de Ayuso van dirigidas a Pedro Sánchez y no a usted?

Personalmente no. Y lo de menos es que me ignore o no. El problema es que ignora a millones de familias madrileñas, en lugar de dedicarse a que la sanidad vaya mejor, a que los 33.000 jóvenes sin plazas de FP la consigan o que mejore el transporte público. Se dedica a competir con Feijóo y a tratar Madrid como una plataforma.

¿Cree que le resta en su campaña ser un candidato no muy conocido?

Era desconocido hace un año, pero creo que el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho este año está demostrando que este partido va por todas en Madrid: voy a por la presidencia. Empieza a haber mucho dato y estamos muy contentos de cuál está siendo la evolución. La gente ha entendido que mi forma de trabajar y hacer política es totalmente distinta y se basa en el respeto y la educación.

En las anteriores elecciones hubo sorpasso de Más Madrid al PSOE. ¿Cree que el 28-M será el PSOE el que saque más votos que la formación que lidera Mónica García?

Sí, sí, vamos a sacar más votos. Lo tenemos claro. Somos un partido que queremos representar a la mayoría de demócratas con convicciones sociales en Madrid, que es una mayoría muy amplia, y luego hay otros partidos de la izquierda no socialdemócrata, que vienen del Partido Comunista, de IU, Podemos y Más Madrid, que representan otra familia política distinta a la nuestra. Tienen su espacio político y parlamentario, pero nosotros representamos otra cosa.

El 4-M Ayuso sacó más votos que toda la izquierda junta. ¿Qué cree que va a pasar el 28-M?, ¿la izquierda va a poder unirse y hacer un frente común para arrebatar el liderazgo a la actual presidenta regional?

Más que unirse lo que tiene que haber es una alternativa de gobierno después del 28-M. Hace falta regeneración y oxígeno. Es verdad que Ayuso ha tenido muchos enemigos, mucha gente que la critica, pero solo tiene una alternativa posible y un relevo que es bueno: quienes aportamos sensibilidad, ilusión y también solvencia y eso lo aporta el PSOE.

¿Se siente traicionado por Carmena? Ha dicho que iba a apoyar a todos los partidos de izquierda pero luego pide el voto para Más Madrid.

Ha firmado los avales de Recupera Madrid, ha ido a actos de unos y de otros y tiene que decidir lo que hace con su vida. No tengo ningún problema, me parece bien que una exalcaldesa se implique en la política municipal. No nos sentimos traicionados. Nosotros aspiramos a que Madrid tenga como alcaldesa a Reyes Maroto.

¿Si fuera elegido Presidente de la Comunidad de Madrid, cuáles serían las dos primeras cosas que haría?

Lo primero, lo tengo claro: diálogo. Hablar con todo el mundo, llamar a todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria, incluido Vox, que merece ser escuchado también, aunque tengamos diferencias muy profundas en temas importantes. Lo segundo: educación y Sanidad, que son las otras dos prioridades que hay que poner en marcha desde el minuto uno.

En ese afán de diálogo que dice tener, ¿si llegase a la Puerta del Sol estaría dispuesto a pactar con Ayuso, si fuera necesario?

Hablaría con todo el mundo y, por supuesto, también con Ayuso, si continuase como la portavoz del PP. Lo primero que hice como Secretario General es ofrecerle a Ayuso un pacto para los Presupuestos del año 2022. No me hizo caso y luego mira el resultado que ha tenido: en cuatro años ha tenido un solo presupuesto. Si hubiera escuchado más las 24 cartas que le he mandado ofreciéndole un pacto por la salud, una reforma en las infraestructuras de transporte público, un cambio en el modelo educativo para que Madrid tenga la educación más moderna de Europa, un modelo industrial... Ayuso no ha visto bien ni siquiera que nos pudiéramos reunir para hablarlo. Yo voy a hacer todo lo contrario, representar a todos los madrileños, no solo a los que me voten.

¿Cuál es el Madrid que tiene en la cabeza?

Un Madrid que tenga un propósito, que tenga algo a lo que aspirar. Aquí nadie sabe qué quiere que sea Madrid dentro de 10 o 15 años. Propongo un Madrid que apueste por los sectores de valor añadido de futuro: innovación, tecnología y biotecnología y emprendimiento. Esa es la clave. Y eso se consigue con educación en esos sectores clave para el futuro de Madrid. Eso es lo que nos va a dar crecimiento económico sostenible, cohesión social y calidad de vida.

¿Cuántos actos tiene organizados en su campaña y qué personas van a participar en ella?

Javier Solana me presentó hace unas semanas en una conferencia. Para mí es un referente claro de seriedad y solvencia y de cómo construir sociedades con orden. También están participando en la campaña ministros como Margarita Robles, Luis Planas o Nadia Calviño. Estamos muy contentos porque todos los actos están hasta arriba de gente y no de militantes, que eso es de esperar, también de colectivos, asociaciones...que después de 28 años ven que hace falta oxígeno y que tenemos un proyecto muy serio para cambiar Madrid.

Habla en su programa de poner en marcha una Ley de Memoria democrática en Madrid, ¿no es suficiente la ley estatal?

Bueno, hay que cumplirla y desarrollarla. Andalucía tiene también una Ley de Memoria histórica que lo que hace es aplicar al ámbito autonómico ese respeto que creo que debemos de tener por todas las víctimas, sin excepción. Queremos que Madrid también tenga ese reconocimiento a las víctimas.

¿Qué objetivos se propone en materia sanitaria?

Nosotros presentamos un pacto por la salud en enero de 2022 con dos ejes estratégicos: primero la Atención Primaria, que es precisamente lo que luego colapsó en 2022. Segundo, la prevención y promoción de la salud, que es clave para la calidad de vida, porque detectas y curas enfermedades antes de que empeoren.

En su programa dice que la educación debe dejar de ser vista como una oportunidad de negocio. ¿Cree que la escuela concertada hace negocio en Madrid?

No toda la concertada. Lo que creo es que poner suelo público a disposición de empresas que como objetivo legítimo tienen obtener un beneficio económico es un error grave y una pérdida del dinero de los impuestos de todos los madrileños. Lo que tenemos que garantizar es la educación pública, que tenga una máxima calidad y a la educación concertada hay que revisarle los módulos, porque está peor financiada de lo que deberían, pero a la vez exigir el cumplimiento de la ley, que no haya discriminación por sexos en las escuelas y que ninguna familia tenga que pagar por una educación concertada.

Ayuso está dispuesta a arrebatarle el sur de Madrid. ¿Está preparado el PSOE para frenar la «operación Ayusur»?

Ayuso tiene un problema y es que el PSOE gobierna ocho de las diez grandes ciudades de la Comunidad y sigue creciendo en intención de voto.

¿Cree que Podemos va a desaparecer del mapa político?

No lo creo.

¿Qué credibilidad cree que tiene la propuesta del Gobierno central de prometer viviendas cuando se está diciendo que es un plan desempolvado de anteriores legislaturas y que su puesta en práctica depende de las administraciones local y autonómicas?

Es un hito que haya una ley estatal por primera vez en la historia. Entiendo la frustración de mucha gente porque aquí llevan 20 años todos los políticos prometiendo miles de viviendas. La propia Ayuso en tres campañas electorales ha prometido 15.000 y ha construido cero. Yo también prometí como alcalde construir viviendas. Lo aprobé en pleno cuando fui alcalde, pero cuando fui a la Comunidad de Madrid me quisieron cambiar el modelo y no lo acepté. Es mi responsabilidad. Por eso, mientras se construyen, aprobaremos una reducción de 300 euros en el precio del alquiler a los jóvenes y familias de hasta 35.000 euros de renta.