Mónica García: "No he negociado con Yolanda Díaz mi papel en Sumar"

Tras tres décadas de gobiernos populares, “lo próximo”, como dice el lema de campaña de Más Madrid, ¿es Mónica García? La candidata de la formación de izquierdas “médica y madre de tres hijos, con la mirada puesta en la sanidad pública y en el bien común”, como se presenta en las redes sociales, está convencida de que así será. Cree que destronará a Ayuso del sillón de la Puerta del Sol con un programa “que ilusiona” pegado a la realidad madrileña. Opina que la fórmula de confrontación continua de Ayuso con Sánchez le va a pasar factura en las urnas a la actual presidenta madrileña.

¿Ha negociado ya con Yolanda Díaz, su papel en Sumar. ¿Supondría eso alguna renuncia?

No, yo estoy centrada en el 28 de mayo y lo único que estoy negociando es cual va a ser el futuro de los madrileños. Esa es la única obsesión que tenemos en Madrid.

Pero en algún momento tendrá que negociar. ¿Qué cree que sería un acuerdo justo para su formación?

Lo que creo es que la gente está harta de que hablemos de nosotros, de los partidos y de lo que somos y dejamos de ser. La gente quiere que hablemos de ellos y de sus problemas. Vamos a hacer una campaña muy bonita y muy madrileña.

¿Va a ir Yolanda Díaz con usted a algún acto de campaña? ¿Va a acompañarla en San Isidro?

Yolanda Díaz ya nos ha dado su apoyo, de la misma manera que lo ha hecho Manuela Carmena, cosa que las agradecemos. Nosotros estamos abiertos a todo aquel que quiera venir a utilizar la política como en una herramienta maravillosa de la democracia.

¿Si Yolanda Díaz le propusiera un acto con la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, ¿qué haría?

Estamos centrados en Madrid. Llevamos muchos años trabajando y pateándonos los barrios. Creo que se nos conoce por ese trabajo de hormiguita que llevamos haciendo en todos los lugares. Hoy hemos estado en un colegio donde los integrantes de la asociación de familiares de los alumnos nos decían que es que los niños se achicharran en las aulas. Cuando hablamos de las cosas concretas es cuando la gente se reconcilia con la política.

¿Por qué defiende la unidad de la izquierda en torno a Yolanda Díaz pero cuando se la planteó Pablo Iglesias la rechazó y ahora también cuando lo ha vuelto a plantear Podemos?

Yo defiendo la unidad de acción sobre las políticas concretas para los madrileños y madrileñas. Hablemos de la política real: del pediatra que falta en el centro salud, de una sanidad que está maltrecha, de si queremos tener un dentista de cabecera...Todo lo demás es ruido y elucubraciones que nos meten en una rueda de molino.

El 4-M, una de las razones que dio Más Madrid para no concurrir con Podemos era que ninguna de las marcas de la izquierda estaba en riesgo de caer por debajo del 5%. Ahora, en cambio, hay muchas encuestas que sí apuntan a ese riesgo en el caso de Podemos...

Yo puedo responder por Más Madrid, un proyecto que ha reconciliado la gente con la política y que ha dado con una receta que funciona con la que le estamos disputando el Gobierno a la señora Ayuso. Creo que hemos hecho la mejor oposición, la más contundente, la más firme y la más rigurosa. Somos la alternativa más palpable y solo hay que ver a quien insulta la señora Ayuso. Ella dice que no tiene rivales, pero para no tenerlos nos dedica una buena parte de sus insultos.

Si eso ocurre y esa circunstancia otorga la mayoría absoluta al PP, ¿no cree que sería en parte responsabilidad suya?

Ayuso no va a sacar mayoría absoluta porque tiene un proyecto caduco. El PP ha llegado a su obsolescencia programada y estar todo el rato echando balones fuera, insultando a los ciudadanos y hablando de Sánchez ya no cuela. A ella le gusta hablar de Sánchez; a mí de pediatras. Y voy a seguir haciéndolo. Estamos desperdiciando gran parte del talento de nuestra Comunidad. Estamos viviendo por debajo de las posibilidades de la región rica que es Madrid porque el Gobierno ha decidido que unos pocos vivan por encima de las posibilidades de los niños madrileños.

¿Si fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid eliminaría las actuales bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones?

Lo que voy a hacer es cumplir los artículos 31 y 131 de la Constitución, que habla de impuestos progresivos, de redistribución y de que la economía está al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Ahora la Comunidad de Madrid no está cubriendo las necesidades de los madrileños: no tenemos acceso a los especialistas, tenemos niños que están en barracones, mayores a los que les dan comida bazofia en las residencias y están mal cuidados, mal tratados, no tenemos plazas suficientes de FP porque hay 25.000 chavales que se han quedado fuera, no tenemos alquileres asequibles para que los jóvenes que se puedan emancipar... Todo lo que te identifica como sociedad se paga con impuestos. Nuestra forma de ver las cosas está alineada con la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o el Foro de Davos.

¿Esto implica también que subiría el tramo autonómico del IRPF?

Insisto, se van a cumplir los artículos de la Constitución que hablan de que los impuestos son progresivos y redistributivos para las necesidades de la población.

¿Madrid sería ahora una región insolidaria?

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno insolidario. Y no solamente con el resto de comunidades, sino con el sentido común, con el dolor de los vecinos de San Fernando de Henares a los que se les ha caído la casa, con las 25.000 familias que viven del taxi y les ha les ha introducido por la puerta de atrás una competencia desleal; con los sanitarios, a los que ha insultado...Creo que en algunos puntos roza un gobierno sin alma y que no tiene en cuenta al prójimo.

Si llegara a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿también asumiría la consejería de Sanidad?

Asumiría la presidencia porque me parece el escalón máximo de la vocación de servicio público, y sé que tengo equipos maravillosos y talentosos para llevar las distintas consejerías. El Partido Popular no puede estar muy orgulloso porque lo que presenta es una lista que es una especie de reciclaje de gente a la que le gusta el aparato del partido. Estamos orgullosos de que la gente que llevamos en las listas es vocacional, es experta y, sobre todo, tiene un compromiso inequívoco cien por cien con Madrid.

¿Cree que le va a pasar factura en las urnas la polémica del bono término?

Yo rectifiqué. Renuncié a ese bono y creo que es parte de la política asumir los errores y abrir un campo de la reflexión más allá de las polémicas y más allá de los diferentes ruidos, de qué es lo que estamos haciendo con las ayudas y cómo se están diseñando las políticas públicas para que lleguen a aquellos que tienen que llegar. Estoy muy orgullosa y duermo muy tranquila tras haber rectificado y haber renunciado a algo que creo que sencillamente no es justo. Ya está. Hasta ahora no he oído ni una sola rectificación al Gobierno del Partido Popular.

De todos modos, fue usted la que situó en la exigencia de dimisión el umbral ético en torno a esta cuestión cuando pidió la renuncia de Ossorio. ¿No se ha planteado dimitir?

La señora Ayuso me lleva pidiendo la dimisión desde hace casi tres años. Cada vez que ha hemos preguntado en la Asamblea por un tema de sanidad, por los mayores, por la vivienda o por la educación me ha dicho que la que tenía que dimitir era yo. Hay una parte de un Gobierno que tiene que asumir las responsabilidades, las competencias y los errores. Puedo tener un error en una declaración o en un tuit, pero le puedo asegurar que no tengo un error a la hora de hacer un protocolo que deja a 7.291 ancianos abandonados sin tener atención sanitaria durante una pandemia, no tengo un error al insultar a los vecinos de San Fernando y no voy a tener el error de tener a niños en barracones.

¿Sigue considerando indecente el cobro de ese bono social térmico por parte de familias como la del vicepresidente Ossorio?

Muchas de las cosas que ha dicho el señor Ossorio son indecentes. La más sangrante fue la de que no veía pobres en la Comunidad. La segunda fue cuando dijo que los familiares de los fallecidos en las residencias por covid ya habían superado la muerte de sus familiares. Esto refleja que es un gobierno sin alma que no es capaz de ponerse en la piel de los demás.

No sé si ha tenido contestación por parte de la Comunidad respecto al chalé de su propiedad en la sierra que se encuentra en un limbo legal.

Es que no es una contestación a mí, sino a una parte de Cercedilla y todo el puerto de Navacerrada que está pendiente de que la Comunidad de Madrid se pronuncie sobre una concesión que terminaba en 2019 y que comenzó en 1920. Lleva cuatro años sin pronunciarse. Es la Comunidad de Madrid la que tiene que dar respuesta y no la que tiene que sacar fake news, la que tiene que sacar bulos y la que me tiene que poner en el punto de mira a mí y a una casa de mis padres. La Comunidad de Madrid se ha metido en un agujero de incompetencia.

¿Esperará la resolución de la Comunidad o se ha planteado entregar esta propiedad al Ayuntamiento de Cercedilla, como plantearon desde el Consistorio a decenas de propietarios en esta situación?

Esto no es un problema de Mónica García y su familia, esto es un problema de una concesión donde está todo el Puerto de Navacerrada y más de 80 familias en Cercedilla. Yo entiendo que el Gobierno lo quiera centrar en mí porque no tiene otra cosa de la que hablar. Es un problema legal y administrativo.

Llamó la atención en las pasadas elecciones que votara por correo. ¿Va a volver a hacerlo?

Creo que es importante analizar los contextos. Yo voté por correo porque las anteriores elecciones porque cayeron en martes y había mucha gente que tenía que trabajar y no podía votar. Entonces animé a votar por correo. Vivo en el mismo barrio de mis abuelos y de mis padres. Mi madre murió, pero quiero estar cerca de mi padre.

¿Entonces irá esta vez a su colegio electoral a votar físicamente?

Sí, porque cae en domingo y la gente no tiene que pedirse permisos laborales ni tiene que atender a los niños.

¿Cuál es el Madrid que tiene en la cabeza?

Recuperar la sanidad, que es la joya de nuestra corona y se nos está yendo entre los dedos. No es una cosa de izquierdas o derechas, esto es preocupante porque una vez que la sanidad se nos vaya de las manos no la recuperamos. Hay profesionales maltratados que han dejado su profesión por las malas condiciones en las que se trabajan en esta comunidad, pacientes que tienen que esperar hasta el 2024 para que le vea el especialista, médicos de Atención Primaria que no te pueden ver hasta dentro de una semana... Queremos asegurar que el médico de Atención Primaria te vea antes de 72 horas y que las listas de espera no sean una cosa indecente e inasumible en la Comunidad más rica de España. La segunda medida es la reindustrialización. Queremos que nuestra región tenga mirada de futuro, de transición ecológica, de transición energética, de puestos de trabajo, de empleo verde y digno. Y luego está la vivienda porque en la Comunidad de Madrid tenemos que dedicar 9,2 años de nuestros ingresos brutos para poder tener una vivienda; en el resto de España 6. Tenemos a toda una generación que no tiene acceso a la vivienda. Esto es un drama social.

¿Cree que la en estas elecciones la izquierda sumará votos suficientes para arrebatar la Presidencia a Díaz Ayuso?

Creo que este mes que queda hasta las elecciones se le va a hacer largo a Ayuso. Ha tocado techo hace mucho tiempo y por eso no puede hablar de otra cosa que no sea seguir en la rueda de molino de Sánchez y de lo mal que lo hacen los demás. La señora Ayuso es incapaz de hablar de Madrid y esto al final le va a dar una sorpresa.

Lobato cree que va a sacar más votos que Más Madrid. ¿Cree que va a haber sorpasso del PSOE a su formación?

Nunca me ha preocupado. Nuestras encuestas dicen que nosotros no tenemos techo y que cada vez hay más gente ilusionada con nuestro proyecto.