Cómo evitar la picadura del mosquito tigre

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda están trabajando conjuntamente para prevenir y controlar la proliferación del mosquito tigre en la región, tras haberse detectado algunos ejemplares de ese insecto en el término municipal.

Por ello, ven imprescindible la colaboración de los vecinos para evitar que estos insectos, detectados por primera vez en España en 2004, y en la Comunidad de Madrid en 2017, puedan llegar a extenderse por la zona.

El mosquito tigre es un insecto pequeño, de entre 5 y 7 milímetros, de color negro con una línea blanca que cruza longitudinalmente su cabeza y su tórax. Se le llama tigre por los anillos blancos y negros en abdomen y patas. Su hábitat preferido está cerca de las casas, en zonas ajardinadas, huecos, macetas y recipientes donde pueden acumularse pequeñas cantidades de agua.

Su periodo de mayor actividad es entre mayo y noviembre. Como vive en el entorno de los domicilios, aumenta la probabilidad de que pique a personas. Ese momento suele pasar inadvertido pero la reacción posterior a la picadura puede causar molestias: enrojecimiento, leve inflamación, picos y desazón que pueden durar varios días e incluso provocar reacciones alérgicas.

Recomendaciones

Dado que el 80% de los casos se detecta en viviendas particulares, las principales recomendaciones para los vecinos son evitar la acumulación de agua en recipientes como cubos, jarrones, ceniceros, platos de macetas o juguetes. Si se llenan con agua de lluvia, vaciarlos cuanto antes.

También cubrir con mosquiteras tupidas aquellos recipientes que no se puedan vaciar como las bandejas de condensación de los evaporadores de aire acondicionado; y cambiar asiduamente el agua de los abrevaderos y bebederos para animales domésticos para evitar que crezcan larvas.

Es recomendable vaciar piscinas de plástico hinchables o similares cada 3 o 4 días, o retirarlas si no se van a usar. También mantener limpias y floradas las piscinas y cubrirlas cuando no se utilicen, evitando acumulación de agua en los pliegues de la lona. Además, se deben tapar los agujeros de los troncos y ramas de los árboles, llenándolos de tierra o de arena y vigilando que no se acumule agua en ellos; además de limpiar y desatascar las canaletas de los tejados, así como los desagües, sumideros y fregaderos en patios y jardines.

Los mosquitos tigre suelen picar en el exterior, así es que para evitar que acceda al interior del domicilio se aconseja dejar la luz apagada si tenemos las ventanas abiertas, ya que los mosquitos y otros insectos en general son atraídos por la luz; instalar mosquiteras de malla fina en ventanas o puertas de acceso a jardines y patios, sobre todo si la residencia está cerca de zonas arboladas; utilizar si es necesario difusores de insecticida eléctrico (no de emisión de ultrasonidos) y repelentes ambientales de venta en farmacias; y usar ropa que cubra la piel.

Si se detecta un mosquito libre, hay que ponerse en contacto con el Ayuntamiento y también podemos utilizar la aplicación MOSQUITO ALERT (disponible para IOS y Android).