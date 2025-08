Comprar un piso "okupado" en Madrid, una opción cada vez menos descabellada

Ya no hay límites. El problema de la vivienda en toda España es un rompedero de cabeza para muchos, especialmente para los jóvenes. En ese sentido, la Comunidad de Madrid no es una excepción. Los altos precios, tanto de compra como de alquiler, son un lastre para la independencia del núcleo familiar. Encontrar una vivienda libre es todo un logro. Algo que va a más ante la indefensión de los propietarios frente a los "okupas", que dinamitan el mercado, pues los propietarios tienen miedo a sacar a alquiler sus viviendas ante la posibilidad de que sean "okupadas".

La Comunidad de Madrid ha registrado 1.025 "okupaciones" de viviendas hasta agosto de 2023, convirtiéndose en la cuarta región que anotó más delitos de este tipo tras Cataluña, Andalucía y Valencia, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En concreto, y por comunidades, destaca el caso de Cataluña, que sigue liderando de forma destacada las 'okupaciones' al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España hasta agosto de 2023.

Con todo, también hay personas a las que parece no importar que el piso de sus sueños... esté okupado. Hay un mercado de oferta y demanda para estas propiedades. Y es que muchos están atentos a esos precios, pues tanto los pisos de bancos, como los de particulares que venden con okupas, lo hacen por un precio inferior al de mercado, incluso por un 50-60% menos. Por ello, quienes están dispuestos a afrontar las contras de esta fórmula pueden encontrar auténticas gangas.

También es una oportunidad de inversión, dado el descuento en el precio, si se logra recuperar la vivienda y esta se encuentra en buen estado o se invierte en su rehabilitación, se puede obtener una rentabilidad atractiva al venderla o alquilarla.

En ocasiones, es posible llegar a un acuerdo con los ocupantes, ofreciéndoles una compensación para que desalojen la vivienda de manera voluntaria.

Los inconvenientes de comprar una vivienda okupada están claro: No poder disfrutar de la casa, y el nuevo propietario tendrá que asumir y ejecutar el desahucio para tomar la posesión del inmueble. A ellos se habrán de sumar los destrozos y desperfectos, pues muchas veces los okupas son violentos y han ocasionado graves daños en el piso, por lo que habría que asumir su reparación. Punto importante para los "particulares" es la dificultad en la financiación: Las entidades bancarias pueden ser reacias a otorgar préstamos o hipotecas para la compra de viviendas "okupadas" debido al riesgo asociado. Al no poder entrar en la casa, no se podrá tasar. Con todo a muchos poco les importan estas cuestiones y compran. Lo que pase luego ya es cosa de la "negociación" con los "okupas".