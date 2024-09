El Condeduque llega a los cinco continentes

«Espectáculos que llegan de los cinco continentes». Así definió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, la programación de la temporada 2024-25 del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Acompañada de la directora artística Natalia Álvarez Simó, describió esta temporada como la de «la transversalidad, el caleidoscopio y las diferentes miras que se proyectan» desde el centro.

La Ribot, Rebecca Solnit, Trajal Harrell, Robin Fox, Hong Sang-Soo, Sunda Arc, El Conde de Torrefiel, Sara Socas, Ken Vandermark, Fuentesal y Arenillas, William Forsythe, Niño de Elche & Raül Refree, entre otros, serán algunos de los artistas que pisarán el escenario madrileño, más interdisciplinar que nunca, y que en los últimos cuatro años se ha consolidado como referencia, estrenando espectáculos de los artistas más punteros del panorama nacional e internacional. Artes escénicas, arte, cine, música, palabra, mediación y pensamiento y debate, esta vez bajo el lema «Dicho queda», serán las grandes propuestas.

La programación escénica incluirá este nuevo curso un total de 30 obras, con 12 espectáculos internacionales y 18 nacionales, de los cuales habrá cinco estrenos absolutos y ocho en Madrid.

En el ámbito nacional, destacarán los estrenos absolutos de Iker Karrera con «The Room Where It Happens»; «El idiota», de Elena Córdoba, o «Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en…», de Jesús Rubio Gamo. Además, se estrenan en la capital las «Danzas románticas», de Montdedutor, o «Alegrías aleatorias», de La Chachi (Festival Supernova). También hay espectáculos que se presentan por primera vez en Madrid como «Rauxa», de Aina Alegre; «Mongrel», de Marina Mascarell & Danish Dance Company; «Natural Order Of Things», de GN I MC Guy Nader I María Campos; o «Analphabet», de Alberto Cortés.

A ellos se sumarán figuras como La Ribot y Asier Puga, que arrancarán la temporada escénica con «Juana ficción». También se podrá disfrutar de «La luz de un lago», último espectáculo de El Conde de Torrefiel; «La tristura», que celebrará veinte años de trayectoria con tres propuestas, y las reposiciones de las compañías madrileñas Kor´sia, con «Mont Ventoux», y Pablo Remón, con «Barbados» 2022, entre otras propuestas.

Dentro del panorama internacional, se incluirán los estrenos en Madrid de «Static Shot / Malón», del Ballet de Lorraine, «Centroamérica», de Lagartijas tiradas al sol, y «Friends Of Forsythe». Además de las representaciones de reconocidos artistas como Trajal Harrell, Lía Rodrigues, Boris Charmatz, Back to Back Theater o Idio Chichaba, entre otros.

Asimismo, llegarán los estrenos de «To Move In Time», de Forced Entertainment, «Mémé», de Sarah Vanhee/Campo (ambos en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid) y «La mesa que baila» (Festival Supernova).

En lo que respecta al Arte, Condeduque acogerá dos exposiciones colectivas, dos instalaciones y una muestra individual inédita. La exposición «Éste puede ser el lugar. Performar el museo»; las instalaciones «Carrusel», de Fuentesal Arenillas e Itziar Okariz, y «Wasi gaymi», (lugar y tacto), de Andrea Canepa, entre las propuestas más destacadas.