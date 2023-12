Creatitis: un espacio para romper barreras en el mundo del arte hecho por mujeres

Llegaron hace poco más de un mes y el objetivo es divulgar arte por el barrio, aunque, a poder ser, por toda la ciudad. Eso sí, un arte contemplado desde una perspectiva de género y poniendo el foco al trabajo de las mujeres que siempre han quedado en un segundo plano: aquí ellas son las protagonistas. Bienvenidos a Creatitis (Hernán Cortés, 9).

Las artífices del proyecto, Ana y Tatiana, aportan sus conocimientos para que siga creciendo. Han conseguido reunir conocimiento, precios asequibles y originalidad, de cada obra se conoce su historia y creadora. Uno de los objetivos pasa por conectar y acercar puntos de encuentro entre el cliente que compra y la profesional que vende. Desde Creatitis informan que en grandes ciudades como Madrid sí hay un público, sobre todo en este barrio (Justicia); igual que un identificado nicho de aficionados. «Lo bonito es llegar a ese cliente que repite, que interactúa con los artistas y que apuesta por esto. Queremos hacer comunidad y que no solo nos conozcamos por Instagram, sino que sea una suma de sinergias», manifiestan. De este modo, confiesan que las redes sociales les han servido de gran ayuda puesto que necesitan que las ubiquen y sepan que existen, eso sí, sin olvidar la finalidad principal: llegar a la escultura, pasar al 3D, conseguir precios más intermedios y democratizar el arte. «Buscamos seriados limitados y ser garantía de colección».

Conoce a la artista

En Creatitis dedican espacio y tiempo a talleres que den visibilidad a la artista. Se trata de «Meet the artist», cuya duración es de seis horas aproximadamente, incluyendo catering y vino. «Hablamos de una experiencia en la que queríamos alcanzar esa transición entre la escuela y la diversión. Está destinado a todo tipo de público, también a nuevas artistas, ilustradoras o pintoras que necesitan asesoría y conocer gente del gremio», explican las fundadoras.

El espacio dispone de una parte dedicada a la venta y otra a las exposiciones –se celebra una mensual–. Se valora mucho el contenido a nivel coleccionista y se reconoce que aquí, en Madrid, haya tráfico, ya que fuera de grandes ciudades como la capital o Barcelona resulta mucho más difícil llegar al público. Los criterios para exponer vienen de una amplia red de artistas que las dueñas, Ana y Tatiana, ya conocían previamente por su trayectoria y experiencia en el sector. «Buscamos artistas 360, que se adecuen a la venta, exposiciones y talleres. Siempre mujeres por supuesto, en el sentido amplio. Queremos naturalizar su presencia y esperamos que con el tiempo las cosas se igualen».

Creatitis Art Lab, Espacio creativo especializado en visibilizar el arte creado por mujeres. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Este mes conocemos a Ingri Mariscal, quien nos enseña sus obras realizadas con la técnica de cartón reciclado y acuarela. Se maneja en óleo, acrílico, acuarela… «y lo que me pidan», confiesa. Eso sí, «siempre tengo que entender y conectar con mi trabajo», añade. «Tengo debilidad por el mundo del arte, sobre todo por la pintura y fotografía. Esto viene de mi abuelo, que era pintor y cartelista». Ingri se crio en el taller de su abuelo viendo los oleos y cámaras, entre colores y planos, se sintió atraída por todo ello. «En el momento que quise embarcarme en este ámbito elegí la carrera de Bellas Artes, y después decidí lucharlo pese a las dificultades. Mi pareja, guitarrista, también me inspiró a luchar y no tirar la toalla».

Ingri Mariscal define su estilo como realista, se fija en lo que le rodea. En este caso apreciamos música y flamenco. Y su técnica más usada: la acuarela, colores y transparencias. Considera muy necesario participar en estos proyectos que den visibilidad a las mujeres. En su caso, ha llevado a cabo un trabajo de mujeres creadoras, puesto que «las mujeres se unan para algo común, apoyarse y retroalimentarse es muy bonito». En su taller, además de pasar un rato agradable, aspira a que los asistentes se queden con un mensaje principal: querer apostar por su vocación artística, seguir aprendiendo.

Reconoce que a la gente le cuesta invertir en arte, el paso a pagar por una obra sigue siendo una piedra en el camino, sobre todo si hablamos de artistas emergentes que están empezando: «Es muy difícil que un cliente se lance a comprar y se da en pocas ocasiones, pero, a veces, ocurre. Y que una persona decida comprarte una obra porque se ha dejado enamorar por tu trabajo es algo precioso. Al final es que crean en ti», concluye.

Desafiando estereotipos

Ana, diseñadora, y Tatiana, fotógrafa, han unido sus fuerzas para crear Creatitis, un proyecto destinado a desafiar los estereotipos y derribar las barreras que enfrentan las mujeres artistas en la industria.

Con una amplia trayectoria en el mundo del arte, ambas se han enfrentado a las dificultades y la falta de oportunidades que a menudo obstaculizan el camino de muchas artistas femeninas. En respuesta a este desafío, surgió la idea de formar Creatitis como un punto de encuentro dedicado a dar visibilidad al trabajo de más mujeres artistas. Creatitis tiene una misión clara: cambiar el panorama del arte femenino. Organizan exposiciones, charlas y eventos culturales que destacan el talento de sus artistas colaboradoras, estableciendo conexiones significativas con el público. Además, ofrecen talleres y cursos para fomentar el aprendizaje y el crecimiento artístico.

Un componente fundamental de Creatitis es la venta de obras de arte. Ana y Tatiana se dedican a promocionar y comercializar las creaciones de sus artistas, garantizando que reciban el reconocimiento y la compensación que merecen por su talento y esfuerzo. Asimismo, ofrecen servicios de interiorismo para aquellos que desean integrar el arte en sus espacios de vida y trabajo. Desde el inicio del proyecto, el espacio ha logrado hitos significativos y ha establecido una red sólida de artistas. Su compromiso es continuar creciendo y ampliando sus actividades para respaldar y dar visibilidad a más mujeres artistas en el futuro. Ana y Tatiana están emocionadas por el futuro del negocio y el impacto positivo que esperan tener en el mundo del arte. Su determinación y dedicación son testimonio del poder transformador que puede tener la colaboración y la creación de un espacio inclusivo para las mujeres artistas. Con Creatitis, están marcando un nuevo capítulo en la historia del arte, donde las mujeres pueden florecer y ser reconocidas en igualdad de condiciones.

Así, en Hernán Cortes, 9 van más allá de las exposiciones culturales al ofrecer una experiencia completa. Sus talleres creativos abarcan disciplinas como lettering, cerámica, bisutería, acuarela, dibujo desde cero, bordados y más, adaptados para todos los niveles. Además, Creatitis brinda servicios de Art Advisor, personalizando la experiencia artística según las necesidades y presupuestos individuales, con un enfoque en ediciones limitadas y obras originales. Para aquellos que buscan transformar sus espacios, ofrecen trabajos de interiorismo centrados en el arte local, apoyando a artistas de la comunidad y embelleciendo hogares con obras significativas. La plataforma también va más allá de la oferta artística, proporcionando servicios adicionales como desarrollo web, fotografía para ecommerce y redes sociales, así como dirección de arte.