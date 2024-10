¿Cuándo se van a retirar los patinetes eléctricos en Madrid?

Las medios tradicionales de transporte público siempre han sido el autobús, el tren y el metro, utilizados por todos los españoles. Además, los avances en tecnología han implementado otros métodos más sostenibles y de empresas privadas como bicimad o los propios patinetes eléctricos; este último tiene los días contados. El pasado martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, firmó un decreto para dejar sin efecto las autorizaciones que se mantienen con tres empresas para llenar las calles de Madrid con 6.000 patinetes de alquiler.

En el mes de septiembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostró su intención de revocar los servicios que se mantenían con las empresas Lime, Dott y Tier Mobility. El Ejecutivo de la capital consideraba que no se estaban cumpliendo con las condiciones técnicas acordadas ni tampoco las autorizaciones pertinentes, además de que estos vehículos se podían convertir en un obstáculo para la movilidad peatonal, sobre todo para las personas más mayores y con movilidad reducida.

Según el alcalde, el no cumplimiento de las normativas establecidas ha supuesto "riesgos como consecuencia de la circulación de estos patines". Añadió que la ciudadanía no posee los correctos conocimientos sobre cómo circular por la capital ni tampoco dispone de la tecnología suficiente para ello. Es por tanto, que el equipo de gobierno de la ciudad ha llegado a la conclusión de que no es posible que "estas empresas sigan operando en estas condiciones".

Otras de las razones por las que se ha actuado de esta manera han sido la mala distribución por distritos y porque los propios patinetes se aparcaban de forma incorrecta. El número de estos vehículos eléctricos que debía haber en la calle no era el correcto ni tampoco estaban repartidos correctamente a nivel geográfico. Además, los patinetes contienen un GPS que le impiden acceder a lugares donde no puedan entrar o, incluso, donde no obtengan la posibilidad de estar estacionados, otra de las medidas que no ha sido cumplida.

Ls patinetes eléctricos no pueden equipararse a efectos legales con un vehículo larazon

¿Cuándo se retiran los patinetes eléctricos de alquiler en Madrid?

Borja Carabante dio respuesta al día en el que retirarán los patinetes eléctricos de alquiler en la capital. "Se les dará un plazo de 15 días, hasta el próximo 25 de octubre, para la retirada de los patines. Después de ese plazo, será el Ayuntamiento de Madrid, a través de Policía Municipal, quien, en su caso, retirará los patinetes, pudiendo sancionar a las empresas hasta con 1.500 euros".

El número total de patinetes de alquiler que hay en Madrid son 6.000, de los cuales 3.600 se sitúan en el interior de la M-30 y los otros 2.400 en el resto del municipio. Aunque las tres empresas, que firmaron un contrato de tres años en 2023 para la concesión de estos vehículos, presenten alegaciones, el efecto será nulo porque la decisión ya está tomada. A pesar de que esta norma será una realidad a partir del viernes de la semana que viene, los patinetes eléctricos privados no serán afectados y su circulación por la vía sí será permitida.

¿Están permitidos los patinetes eléctricos en Metro Madrid?

El pasado 1 de noviembre de 2023, la red de ferrocarril metropolitano Metro Madrid anunció que, tres días después (04/11/2023), se prohibiría el acceso con patinetes y motociclos eléctricos a las estaciones y el interior de los vagones. Habiéndose extendido tres años más esta nueva norma, la intención es garantizar la seguridad de todos los usuarios. Después de la explosión de una batería de uno de estos vehículos el 17 de octubre del año pasado, desde la empresa de transporte público se ha establecido que, hasta que no se diga lo contrario, a partir de 2027 todos los patinetes deberán contar con una pegatina certificada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se indique que su motociclo es de movilidad personal.