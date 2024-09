Alcalá de Henares sigue a Madrid y retirará 300 patinetes eléctricos de sus calles

Después de que lo hiciera la capital, ahora se ha sumado Alcalá de Henares. El municipio madrileño de unos 200.000 habitantes ha decidido este viernes no prorrogar la concesión de los 300 patinetes eléctricos con los que contaba. La medida se ha tomado tras «un análisis exhaustivo de las molestias ocasionadas por estos vehículos en el espacio público». Sin embargo, la decisión no afecta a los usuarios privados de patinetes, que podrán seguir circulando por la ciudad según la normativa vigente. El pasado 5 de septiembre, el ayuntamiento de Madrid, concretamente el Área de Movilidad que preside Borja Carabante, revocó las licencias a las empresas que operaban en la ciudad –Dott, Lime y Tier Mobilty–, lo que provocó que los 6.000 patinetes ya no podrán circular más a partir de finales de octubre, cuando se hace efectiva la medida.

El ayuntamiento de Alcalá, gobernado por una coalición de PP (11 concejales) y Vox (3), había recibido 113 incidencias relacionadas con la «incorrecta ubicación de patinetes, que obstaculizaban la accesibilidad y el disfrute de nuestras aceras», en palabras de la concejala de Movilidad, Cristina Alcañiz. «A pesar de que hemos trasladado estas quejas a la empresa operadora en numerosas ocasiones, la situación no ha mejorado», ha añadido.

La edil, en un audio publicado, ha explicado los inconvenientes que causaban estos vehículos. «Todos somos conscientes de las molestias que ocasionan los patinetes de alquiler en nuestra ciudad. Todos los vecinos los hemos encontrado patinetes en medio de la acera», dice Alcaliz, que añade que habían recibido «multitud de quejas, de fotografías».

Según el ayuntamiento de Alcalá, de las tres empresas que operaban en la ciudad, dos se han declarado en quiebra, lo que ha generado un incremento en la cantidad de patinetes abandonados en las calles. Aunque el último contrato con la empresa operadora ha finalizado recientemente, los patinetes de las compañías quebradas aún no han sido retirados de manera adecuada. «Nos encontramos con que finalizaba el último contrato de la última empresa, ya que dos se habían retirado, y hemos decidido desde el equipo de gobierno no prorrogar esa concesión», ha explicado Alcañiz en el audio.

El Gobierno municipal ha fundamentado su decisión en «la necesidad de garantizar un espacio público accesible y libre de obstáculos para todos los vecinos y visitantes de la ciudad». Y ha explicado que, a partir de ahora, «los patinetes no operarán en la ciudad y dejaremos de encontrar estas molestias y los vecinos podrán usar la vía pública en perfectas condiciones sin encontrarse un patinete tirado cada dos por tres».

Sin embargo, los patinetes eléctricos de uso privado seguirán circulando por las calles. «La empresa ofrecía muchos menos patinetes de los que estaban contratados en la concesión, porque la demanda era escasa. Esta decisión no afectará a los usuarios privados de patinetes, que podrán seguir circulando por la ciudad respetando la normativa vigente”.