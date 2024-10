Madrid pone fecha a la prohibición de los patinetes eléctricos

Un cambio relevante en la movilidad dentro de la ciudad de Madrid. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, va a firmar este martes el decreto para revocar las autorizaciones que tienen tres empresas para desplegar 6.000 patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad, que tendrán que haber sido retirados de las calles el 25 de octubre.

En un audio remitido a la prensa, Carabante señala que se ha comunicado estos extremos a las tres empresas -Lime, Dott y Tier Mobility- que prestan servicio en la ciudad de Madrid.

"Se les dará un plazo de 15 días, hasta el próximo 25 de octubre, para la retirada de los patinetes. Después de ese plazo, será el Ayuntamiento de Madrid, a través de Policía Municipal, quien, en su caso, retirará los patinetes, pudiendo sancionar a las empresas hasta con 1.500 euros", abunda el delegado municipal.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha decidido revocar las autorizaciones de las empresas que alquilan patinetes eléctricos al no haber cumplido, según aduce el Ejecutivo de la capital, una serie de condiciones técnicas recogidas en las autorizaciones, y al convertirse estos vehículos en un impedimento para la movilidad peatonal, sobre todo para personas mayores y personas con movilidad reducida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó hace un mes de que el Ayuntamiento de Madrid iba a revocar la autorización para los 6.000 patinetes de tres empresas que podían circular por sus calles al considerar que no se está cumpliendo con las condiciones acordadas.

Así, Almeida trasladó que el Consistorio ha constatado que a lo largo de estos meses no se ha producido el cumplimiento de los condicionantes acordados y "sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes". En concreto, señaló que no tienen la tecnología necesaria o existe un desconocimiento de los usuarios de las normas que tienen que seguir en la ciudad. "Por tanto entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando en estas condiciones", añadió.