Dabiz Muñoz no llevará DiverXO a La Finca (tras una inversión de 14 millones de euros)

Novedades en el panorama gastronómico del foro. El madrileño, mejor cocinero del mundo en los últimos tres años, ha anunciado que “tras meditarlo concienzudamente, he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria”. Eso supone no seguir adelante con el proyecto de mudanza de DiverXO a La Finca, basado en un acuerdo alcanzado hace dos años con el grupo de la familia García Cereceda, que iba a ser su ‘partner’ en el cambio de localización y en la construcción del nuevo espacio para su restaurante, en la urbanización de lujo de Pozuelo. Sin citar al grupo inmobiliario en el post publicado hace unos minutos en Instagram, Dabiz Muñoz hace público un cambio de planes que implica que “desde hoy, ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño y, aunque sé que es un sueño difícil, tengo la confianza de que lo conseguiremos”.

A principios de año, fue el mismo Muñoz quien anunció durante la celebración del congreso gastronómico Madrid Fusión que la nueva apertura del restaurante haría del local "el mejor restaurante de todos" y que contaría con una inversión de "entre 12 y 14 millones de euros en total, entre las obras y la construcción del edificio". Para hacerlo posible, Muñoz se alió con La Finca, empresa fundada por la familia García Cereceda desde donde se iban aencargar de las infraestructuras, esto eran, el terreno y la obra.

DiverXO abrió en 2007 en la calle Bravo Murillo de Madrid para en 2014, siete años después, y con tres estrellas Michelín, trasladarse al Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding.