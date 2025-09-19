El delegado de Sánchez en Madrid sube la tensión con Ayuso al acusarla de "manosear la violencia"

Una polémica que escala sin que se vea el final. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recordado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que las manifestaciones no requieren "autorización previa" y le ha acusado de "manosear frívolamente la violencia".

Lo ha dicho en redes sociales junto a un vídeo en el que la mandataria regional le acusa de "ser kale borroka" afirmando que ha "autorizado" una manifestación en el acto de apertura del año universitario, que cada año se celebra en Alcalá de Henares.

Martín ha ironizado con que "igual alguien en el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería saber" lo que contempla el artículo 21 de la Constitución Española.

El mismo reconoce el derecho "de reunión pacífica y sin armas" y que "no necesitará autorización previa". Además, señala que cuando estas sean en lugares de tránsito público se "dará comunicación previa a la autoridad" que "sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

"Por favor, Isabel Díaz Ayuso, deje de manosear tan frívolamente la violencia. Deje de engañar a la ciudadanía madrileña", ha reclamado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Ayuso irá

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que irá este viernes al acto de inicio del curso universitario en la Universidad de Alcalá de Henares, "como siempre", pese a la manifestación convocada a las puertas, y ha pedido dejar la "doctrina" fuera de las aulas.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Sevilla antes de recibir el Gran Premio de Honor Escaparate 2025, después de que desde el Gobierno madrileño acusaran al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de ser "kale borroka" por "autorizar" una manifestación en el acto de apertura universitario.

Sobre la misma, fuentes de la Delegación de Gobierno han informado que se trata de una manifestación que fue comunicada la semana pasada y de la que "hizo toma de conocimiento".

Díaz Ayuso ha afirmado que irán al inicio de curso "con un bonito discurso, apelando a la calidad y a la libertad en la educación, deseando lo mejor para los universitarios madrileños y recordando que la política no puede entrar en las aulas, en la universidad".

Considera que esto puede retrotraer a España "a los peores episodios del siglo pasado" y ha insistido en que la universidad, la ciencia y la cultura "tienen que quedarse al margen de la política, por lo menos de la doctrina ideológica".