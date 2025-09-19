El Zoo de Madrid celebra el primer cumpleaños de la nueva pareja de pandas gigantes

El Zoo Aquarium de Madrid invita este sábado a celebrar el primer cumpleaños en España de Jin Xi y Zhu Yu, la nueva pareja de pandas gigantes que llegó desde la Base del Panda Gigante de Chengdu, en abril de 2024. Un completo programa de actividades culturales, educativas y familiares en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y la Oficina de Turismo de China en España en el que se rendirá homenaje a esta emblemática especie en el que la joven pareja cumple 5 años y a la estrecha cooperación entre España y China.

La jornada comenzará con la colocación de una tarta de cumpleaños para el macho Jin Xi, a las 11:15 horas, elaborada con su dieta favorita: bambú fresco y sandía. La celebración continuará con espectáculos de acrobacia a cargo de artistas procedentes de la ciudad china de Shenzhen, a las 12 horas, en el aviario y finalizará con una charla educativa sobre el panda gigante en sus instalaciones, a las 13. 15 horas.

Desde su llegada de Chengdu, Jin Xi (nacido el 1 de septiembre de 2020) y Zhu Yu (25 de octubre de 2020) han despertado gran interés entre los visitantes del Zoo. Jin Xi, luce una distintiva mancha negra en la mejilla derecha, a modo de peca, y su nombre simboliza felicidad y bendiciones. Zhu Yu significa “quien disipa el mal y trae buena fortuna”.

La celebración de cumpleaños de los pandas en el Zoo de Madrid es una tradición que comenzó en 1982 con el nacimiento de Chu Lin, el primer panda gigante nacido en Occidente. Desde entonces, el Zoo ha sido referente europeo en la cría y conservación de esta especie, con seis nacimientos desde 2010.

Este año, además, la celebración adquiere un significado especial al coincidir con la proximidad del Festival del Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, una de las festividades más importantes de la cultura china. Desde hace años, esta tradición se celebra tanto dentro como fuera de China, incluida España, bajo el título "Mid-Autumn Festival. A Moonment to Remember". Gracias a la colaboración del Centro Cultural de China en Madrid y la Oficina de Turismo de China en España, el espíritu de este festejo viaja al Zoo Aquarium de Madrid y refuerza los valores de unión, paz y felicidad que comparten tanto el festival como los pandas gigantes.

El embajador de la República Popular China, Yao Jing, acompañado del Ministro Consejero, He Yong, destaca esta jornada: “El panda gigante es símbolo de paz y amistad. Esta jornada festiva refuerza los lazos entre nuestros países y permite compartir con las familias españolas una parte esencial de nuestra cultura.”

Enrique Pérez, director del Zoo, destaca: “Jin Xi y Zhu Yu representan una nueva etapa en nuestro compromiso con la conservación del panda gigante. Esta celebración es una oportunidad para acercar al público madrileño la riqueza biológica y cultural que esta especie simboliza para la biodiversidad mundial.”