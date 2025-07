Descubrir las coctelerías más sofisticadas de Madrid

Madrid cuenta ya con un nuevo mapa cultural ilustrado, en esta ocasión dedicado a las coctelerías de la ciudad: locales de moda que, sin perder de vista las tendencias actuales, recuperan una tradición con profundas raíces en la cultura madrileña. Esta guía forma parte de la colección impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte para mostrar de forma visual y atractiva los distintos paisajes culturales y turísticos de la capital. En este caso, el itinerario recorre 20 coctelerías clásicas y contemporáneas que han hecho de Madrid un referente en el sector.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Foro por Madrid, a través de la Oficina de Proyectos Estratégicos y Participación Empresarial del Área de Economía, Innovación y Hacienda. La selección de locales la ha realizado el barman Diego Cabrera y los textos que describen cada establecimiento llevan la firma de Miguel Ángel Palomo, periodista especializado en gastronomía. Las ilustraciones son obra de Jorge Arranz.

De Lavapiés a Malasaña

La primera parada de esta ruta se detiene en Savas, en el número 3 de la calle de la Sombrerería, un informal bar de barrio donde una pareja procedente de Lituania ha logrado que Lavapiés merezca ocupar un lugar destacado en el mundo del cóctel.

Siguiendo hacia Antón Martín, en la calle del León, el japonés Shingo Gokan lidera en Devil´s Cut un equipo de bármanes que destaca por su depurada técnica.

El argentino Diego Cabrera, al frente de Salmon Guru, es uno de los exponentes del auge de la alta coctelería en Madrid. Su establecimiento es la propuesta que recoge la tercera parada del mapa, en la calle de Echegaray, 21. Cabrera es también el responsable de haber revivido un espacio con solera de la ciudad convirtiéndolo en un templo moderno del aperitivo: se trata de Viva Madrid, la cuarta parada. Sin abandonar la zona, la quinta coctelería que propone el mapa es una de las últimas en sumarse a la ruta: Mauz Madrid, el local de Nico Constantino, que mezcla lujo atemporal con cierta actitud irreverente.

En la calle de la Reina se ubican las dos siguientes paradas. En el número 12, un clásico: Del Diego, un bar de inspiración neoyorquina diseñado en los 90 en el que los hermanos del Diego perpetúan el legado de su padre, alumno aventajado del mítico Chicote; en el 16, el Bar Cock, cuya leyenda centenaria se aprecia todavía en las vidrieras restauradas y en los pilares de madera y que fue escenario de fiestas, tertulias y de auténticas intrigas de espías.

La octava parada lleva ya a Malasaña. En Dry Bar (calle del Pez, 27), el veterano barman Alberto Martínez reivindica clásicos modernos que nunca defraudan. El recorrido sigue en la calle de Sandoval, donde el Holy Drop Cocktail & Whisky Bar rinde homenaje a esta bebida en un local esquinero que también es sede del Whisky Club Madrid.

Chueca y Chamberí

Se llega a la mitad del recorrido en Momus (calle de San Bartolomé, 11). La décima parada del mapa ilustrado está en esta coctelería donde el gaditano Alberto Fernández es responsable de una de las barras más creativas de la ciudad. Continúa en Shift Public House, parada número 11, en la calle del Cardenal Cisneros, que ha conseguido hacerse un hueco en la nueva movida de Chamberí sin perder la cercanía y el carácter de barrio.

A un paso de la plaza de Olavide, la coctelería de Rubén de Gracia, The Dash, en la calle de Murillo, es pionera en el distrito. Aporta un toque de distinción sencilla y recupera recetas casi perdidas. Harvey´s The Invisible Bar (calle de San Lorenzo, 5), de Edu Gutiérrez, espera en la parada número 13 con una oferta de cócteles cortos e intensos con resonancias americanas.

De la Puerta de Alcalá a Antón Martín

Muy cerca de la Puerta de Alcalá, en el número 16 de la calle de Recoletos, se sitúa Harrison 1933, una propuesta a cargo de Carlos Moreno entre pub inglés y bar de copas.

Desde allí, el recorrido invita a dirigirse hacia la Gran Vía para detenerse, primero en Angelita (calle de la Reina, 4) de los hermanos Villalón, ejemplo de los nuevos tiempos de la hostelería madrileña. En esta parada número 15 del mapa está el bloody mary más famoso de la ciudad.

A continuación, llega el turno del mítico Museo Chicote. Emblema de la Gran Vía, se dice que Madrid no se entiende sin esta coctelería, la primera de España, que fundó en 1931 Perico Chicote, ‘el barman que lo cambió todo’. Por ella pasaron figuras internacionales como Ava Gardner o Ernest Hemingway. Hoy continúa siendo parada obligada para residentes y turistas que disfrutan de sus cócteles y de su decoración art déco, obra de Luis Gutiérrez Soto, que aún se conserva intacta.

Lovo Cocktail Bar, la parada 17 del mapa, es un cabaré de hoy en día que se sumerge en el París de los locos años 20 y cuya musa es la legendaria Josephine

Baker. Los cócteles de Frank Lola esperan en la calle de Echegaray, 20. En la calle del Marqués de Duero, se encuentra Planta Baja, un local amable alejado del circuito turístico, donde el argentino Kevo Jacoby aporta su idea de modernidad.

Los dos últimos puntos del recorrido se sitúan cerca de Antón Martín.En La Analógica, al sur de Huertas, Nick Paredes ha creado una atmósfera propia alrededor del indie rock y la fotografía analógica. La última parada, la número 20, es para una coctelería con carácter: Santos y Desamparados, del barman Alberto Villarroel.