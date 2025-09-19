Detenidos los sicarios que mataron a un feriante en Alcalá de Henares

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres por el homicidio de un feriante sucedido el pasado mes de enero en Alcalá de Henares. Entre los arrestados se encontraba el autor material de los disparos y el conductor del vehículo con el que huyeron del lugar de los hechos.

Los detenidos formaban parte de un grupo de delincuentes profesionales contratados para llevar a cabo el homicidio, ha explicado la Policía Nacional en una nota.

"El vehículo utilizado en la huida fue localizado a finales del mes de febrero en una localidad cercana de la provincia de Guadalajara y en su interior se localizó el arma homicida", han añadido.

La investigación comenzó el pasado 13 de enero cuando un varón que salía de su domicilio en la localidad de Alcalá de Henares a primera hora de la mañana, recibió seis disparos que le produjeron la muerte en el acto.

Tras un exhaustivo trabajo de investigación, los agentes del Grupo V de Homicidios localizaron a finales del mes de febrero el vehículo implicado en los hechos.

Se trataba de un coche que había sido sustraído en julio de 2024 en Madrid y al que habían colocado placas dobladas para dificultar su posible identificación, ha señalado el Cuerpo Nacional de Policía.

Tras cometer el hecho, condujeron hasta una localidad cercana de la provincia de Guadalajara, donde abandonaron el vehículo para dificultar la labor policial.

Una vez realizada una inspección del vehículo, se localizó en el interior del maletero un arma de fuego con un silenciador y un cargador.

Tras realizar el correspondiente estudio y análisis de la misma, así como de la munición, se pudo determinar que se trataba del arma utilizada para cometer el homicidio.

Avanzadas las pesquisas, se logró la identificación de cuatro varones, entre ellos dos delincuentes profesionales, que habían sido contratados para cometer el homicidio, desarrollando diferentes funciones. Una vez localizados, el pasado día 18 de agosto se procedió al arresto de dos de ellos en la provincia de Valencia.

Estos varones eran el supuesto conductor del vehículo con el que se desplazaron y posteriormente huyeron del lugar, detenidos como presunto responsable de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas el primero y el segundo como presunto responsable de un delito de encubrimiento.

Más tarde, los investigadores establecieron un dispositivo especial para la localización del identificado como posible autor material del hecho, que culminó el pasado día 21 de agosto con el arresto de este varón en la localidad madrileña de Majadahonda, como presunto responsable de un delito de homicidio y otro de tenencia licita de armas.

Paralelamente, en el transcurso de la investigación, el día 19 de agosto fue detenido en Madrid el cuarto integrante de este grupo, como presunto responsable de un delito de homicidio.

Tras el paso a disposición judicial de los arrestados, el juez decretó el inmediato ingreso en prisión de dos de ellos, y estableció medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional para los otros dos, han informado desde la Policía Nacional.