El hotel de Madrid que es un icono mundial de la arquitectura

Este mes de septiembre, el Hotel Puerta América cumple 20 años y celebra dos décadas siendo un referente internacional donde diseño, arte y hospitalidad convergen en una experiencia única. Desde su inauguración en 2005 bajo el paraguas del grupo Hoteles Silken -siendo su buque insignia-, el hotel marcó un antes y un después en la arquitectura contemporánea, reuniendo el talento de 19 de los más reconocidos arquitectos y diseñadores del mundo, entre los que destacan el trabajo de cinco premios Pritzker, el máximo galardón de la arquitectura: Jean Nouvel, Norman Foster, Zaha Hadid, Arata Isozaki y David Chipperfield.

Interior HPA

La construcción del Hotel Puerta América fue una idea de libertad hecha realidad, un espacio de encuentro donde se unían distintas culturas y formas de entender la arquitectura y el diseño. Desde su apertura en 2005, el hotel ha destacado por su concepto único: cada una de sus doce plantas es diferente. Todas juegan con diversos materiales, colores y formas, para crear espacios que reúnen lo mejor del diseño y la arquitectura de vanguardia, donde la creatividad y la libertad en desarrollo de cada uno de los espacios, han marcado la obra. Unido a la pasión por el lujo, la gastronomía y el lifestyle, Puerta América es, en definitiva, y será, un hotel único en el mundo que invita a soñar.