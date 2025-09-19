Acceso

El hotel de Madrid que es un icono mundial de la arquitectura

Fue concebido como un proyecto colectivo de 18 reputados arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. El francés Jean Nouvel se encargó del ático

El hotel de Madrid que es un icono mundial de la arquitecturaHPA
Este mes de septiembre, el Hotel Puerta América cumple 20 años y celebra dos décadas siendo un referente internacional donde diseño, arte y hospitalidad convergen en una experiencia única. Desde su inauguración en 2005 bajo el paraguas del grupo Hoteles Silken -siendo su buque insignia-, el hotel marcó un antes y un después en la arquitectura contemporánea, reuniendo el talento de 19 de los más reconocidos arquitectos y diseñadores del mundo, entre los que destacan el trabajo de cinco premios Pritzker, el máximo galardón de la arquitectura: Jean Nouvel, Norman Foster, Zaha Hadid, Arata Isozaki y David Chipperfield.

Interior
InteriorHPA

La construcción del Hotel Puerta América fue una idea de libertad hecha realidad, un espacio de encuentro donde se unían distintas culturas y formas de entender la arquitectura y el diseño. Desde su apertura en 2005, el hotel ha destacado por su concepto único: cada una de sus doce plantas es diferente. Todas juegan con diversos materiales, colores y formas, para crear espacios que reúnen lo mejor del diseño y la arquitectura de vanguardia, donde la creatividad y la libertad en desarrollo de cada uno de los espacios, han marcado la obra. Unido a la pasión por el lujo, la gastronomía y el lifestyle, Puerta América es, en definitiva, y será, un hotel único en el mundo que invita a soñar.

