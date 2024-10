Díaz-Pache: «Sánchez prometió transparencia y su mujer debería venir a la Asamblea con los brazos abiertos»

Su grupo tiene mayoría absoluta en la Cámara madrileña y afronta la portavocía con «la responsabilidad de no fallar». Cree que Pedro Sánchez tiene entre sus objetivos «destruir» Madrid y hasta puede que su grupo le cite para declarar en la comisión que investiga el supuesto nepotismo en la cátedra de su mujer. De momento, Begoña Gómez ya está en la lista.

¿A quién va a llamar el PP en la Comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las cátedras de la UCM? Ya han dicho que a Begoña Gómez y al rector de la UCM. ¿Quién más puede arrojar luz sobre este asunto?

Begoña Gómez y Joaquín Goyache son los que pueden arrojar más luz sobre lo que ha pasado en la universidad madrileña. Tenemos aún unos días para elaborar la lista de personas que van a intervenir, pero va a venir gente de la universidad, de empresas patrocinadoras o que han podido desarrollar el software. Pero, sobre todo, personas de las universidades que nos expliquen cómo funcionan los programas de las cátedras y su gestión económica o académica. Se trata de saber si ha habido irregularidades o nepotismo o tratos de favor por ser la mujer del presidente y no por ser una persona cualificada para esa cátedra.

Si se llega a la conclusión de que ha habido nepotismo, ¿qué puede hacer la Asamblea de Madrid para reparar esa situación?

Se trata de ver qué ha fallado y cómo se pueden reparar, dar herramientas a la universidad para que evite esos problemas y al Gobierno regional para que, en el ejercicio de sus competencias, pueda evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido. La comisión es para devolver a la universidad el prestigio que nunca debió perder.

Han dejado caer que también llamarán a Pedro Sánchez. ¿Ya hay una decisión tomada?

Vamos a ver qué es lo que pasa en la comisión. Si es cierto que se utilizaba el Palacio de la Moncloa como centro de negocios para ayudar a su mujer a medrar profesionalmente con reuniones con empresarios para que le pusieran la cátedra puede tener sentido llamarle a esta comisión. Si es verdad que quiere esclarecer las cosas que han ocurrido en la segunda carta lacrimosa, que venga aquí y lo explique.

Begoña Gómez está obligada a comparecer, pero no a declarar, ¿Cree que es esto lo que va a ocurrir, como ya ha sucedido en alguna otra ocasión?

Ojalá que sí. El presidente del Gobierno siempre ha hecho gala de transparencia. En su carta lacrimosa dijo que él y Begoña colaborarían con la Justicia para esclarecer las cuestiones de las que le acusaban y las personas inocentes no tienen miedo a declarar. Begoña Gómez debería venir aquí a comparecer con los brazos abiertos y la tranquilidad de venir a explicar aquellas cuestiones que ha hecho en la universidad y cómo se ha gestado esa cátedra. Espero que no se cierre en banda y diga que no quiere declarar. Espero que, si se llama al presidente, no diga que no quiere venir porque entonces estaría nuevamente faltando a la verdad. Prometió ser transparente. Con la Justicia no ha colaborado en absoluto porque no han querido declarar ninguno de los dos ante el juez. Entiendo que deberían contestar en la Asamblea.

¿Cree que el caso Begoña Gómez le puede costarle el puesto al rector de la Complutense?

Eso será decisión de la universidad, por su propia autonomía universitaria.

La oposición le acusa de querer acaparar la lista de comparecientes aplicando la Ley de D’Hont y de imponer el «rodillo» parlamentario...

No dice la verdad. Aquí todo se hace por proporcionalidad, desde la gestión de los espacios hasta las iniciativas o preguntas que hacemos al Gobierno.

¿Cree que con esta comisión de alguna manera el Grupo popular en la Asamblea marcar el camino al PP a nivel nacional, que aún no ha decidido si llamará a Begoña Gómez en la comisión del «caso koldo» en el Senado?

Son distintas comisiones de investigación con diferentes objetos de estudio. Desde luego, nosotros estamos absolutamente coordinados y alineados con la dirección nacional y con nuestros compañeros del Congreso y del Senado. Aquí estamos haciendo una investigación académica de la Universidad y llamamos a Begoña Gómez en calidad de codirectora de una cátedra, no como mujer del Presidente de Gobierno, que ha podido acceder a esa cátedra de una manera irregular.

El PSOE dice que rompe todos los puentes con el PP por este motivo. ¿En realidad ha habido algún puente entre PP y PSOE?

Es llamativo que diga eso cuando el PSOE es el que ha dinamitado todos con su conducta desde las elecciones del 23 de julio. Rompió la tradición de que el partido que gana es el que gobierna.

¿Qué opina del relevo de Rocío Monasterio esta semana? ¿Cree que es el principio del fin de Vox en Madrid, como dicen algunos de la propia formación?

No lo sé, tendremos que verlo. Vox ha sido un partido con el que nos hemos podido entender en algunas ocasiones y que ha facilitado gobiernos del PP. Últimamente equivocaba el adversario porque el 90% de su tiempo lo dedica a atacar al PP. Es el momento en el que los que estamos en contra del Gobierno de Sánchez estuviéramos un poco más unidos, pero Vox no ha ido por ese camino. Espero que este cambio nos acerque a esa postura de atacar a la izquierda y poder cambiar cuanto antes el Gobierno de España.

Los de Abascal dicen que el PP quiere destruirlos. ¿Qué opina?

No vamos contra Vox. Para nosotros Vox no es un adversario. Lo son Más Madrid, el PSOE y el Gobierno de Sánchez en el Congreso. Nuestros votantes lo que esperan es que no nos peleemos entre nosotros.

Entrevista con el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache © Alberto R. Roldán / Diario La Alberto R. Roldán Fotógrafos

¿En qué situación ve a Lobato? ¿Cree realmente que desde Ferraz se ha intentado desestabilizar su liderazgo?

No le veo repitiendo ni en el siguiente pleno. Lleva en el alero mucho tiempo y le están moviendo la silla los suyos desde hace muchos meses. No encuentra su sitio. Hace una cosa mala en política: quedarse a media pista, es decir, no comprometerse con ninguno de los bandos. Aquí se le ha dado a elegir entre Sánchez y los madrileños y ha elegido a Sánchez, pero lo ha hecho sin mojarse mucho. Los del PSOE le han reprochado que no se ha mojado mucho y los que no somos del PSOE le hemos reprochado que no se ha enfrentado cuando Sánchez ha atacado las normas básicas de convivencia que tenemos. Eso le ha hecho ganar muchos enemigos. En política se pueden hacer muchas cosas menos ser cobarde. Ha pecado de una cobardía política que le va a pasar factura.

¿Cree que Bergerot está guardando la silla a Mónica García?

La médico, madre y ministra, que era aquí muy beligerante se ha encontrado en el Ministerio que hay que hacer una gestión y creo que se le está haciendo muy cuesta arriba. La vuelta no va a ser a hombros. Va a ser con una gestión fracasada, con un aprendizaje sobre lo que es la gestión. Si vuelve, debería reconocer el gran trabajo que hace Madrid gestionando la sanidad madrileña. Bergerot ha debido de recibir una llamada de que tenía que hacer una oposición más agresiva y faltando el respeto y eso es lo que ha hecho aquí de manera impostada, no le sale como a Mónica García. No hace una portavocía de manera autónoma.

¿Cómo se ve desde la Asamblea la reforma que excarcelará a presos etarras cuando se tiene sentadas en el escaño a víctimas como Daniel Portero?

Hay varias víctimas de ETA en la Asamblea que han recibido con estupor la treta parlamentaria de Sánchez. No puedo decir que nos haya sorprendido porque el PSOE ha perdido cualquier fondo moral. El pozo de indignidad del PSOE no tiene fondo.