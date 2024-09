Diez planes para salpimentar la semana

Hoy es lunes y nos volvemos a proponer desmigar varios planes gastronómicos para que la semana no se les atragante. ¿Qué les parece probar unos platos gochos de fusión asturiano-mexicana? Reserven en La Xida, en López de Hoyos esquina Serrano, y acudan con hambre, porque no pueden abandonar el local sin probar los tacos de secreto ibérico a degustar con el cremoso queso Afuega’l Pitu ni las cebollas rellenas de cochinita pibil. Comienza a hacer fresco y nosotros ya hemos disfrutado del primer ramen de la temporada. ¿Se animan? Madrid acoge numerosos establecimientos que lo sirven rico, pero a nosotros hemos optado por Komainu, en el 13 de José Abascal, donde ya hemos probado el chashu especial de cabezada de lomo de cerdo. ¿Conocen Mateo Honten? Si no es así, corran. La propuesta lleva el sello de Edo Kobayashi y una de las novedades de la carta es el «maguro tataki», con atún sellado, salsa de ostras, wakame y sésamo. También nos decantamos por las alitas teriyaki y si son ustedes unos amantes acérrimos amantes del sushi completen la degustación con el nigiri de carabinero con wasabi y hoja shiso, el de de wagyu japonés calidad A5 y con el gunkan de ikura con huevo de codorniz. Una advertencia, si anda por Malasaña y necesita comer en cuestión de minutos o, incluso, llevarse el almuerzo a la oficina para comer delante del ordenador, les cuento: Pistola es un espacio nacido para reivindicar el bocadillo de siempre y allí devoramos un bocata con el sello de José Fuentes, chef y propietario de Kulto. Nos gustó el bocata de chipirones fritos con calamares encebollados y morcilla, alioli de ajos asados y lima y velo de papada ibérica ahumada tanto como el de filete ruso con carne Discarlux, pimiento del padrón, vinagreta de encurtidos y mezcla de quesos D.O.P Idiazabal y La Peral.

Gambas y callos

Lo reconocemos, siempre que podemos nuestro punto de encuentro alrededor de la mesa es el georgiano Nunuka, más cuando la carta anuncia platos nuevos como la ensalada de judías en salsa verde, el canelón de pavo con salsa de queso ahumado y glace de cebolla trufada y la paletilla de cordero en arroz meloso de estragón. Hamburgeser@s lean, lean Juancho’s BBQ y El Capricho, de José Gordón, segundo mejor restaurante del globo en los World’s 101 Best Steak Restaurants han ideado La Caprichosa, preparada con cortes de carne de buey, queso gouda y cecina de buey. Incluso, para nosotros no hay mejor manera de terminar el día que compartiendo unos calamares de potera a la andaluza, unas gambas blancas de Huelva a la plancha y unos chanquetes del Mar Menor con huevos camperos y escamas de sal ¿Dónde? En La Taberna del Puerto (tabernadelpuerto.com). Luna Rossa (lunarossa.es) es la trattoria más antigua de la capital y cumple 30 años. Hemos decidido festejarlo con Anna Carla Zucchini, hija del fundador, y compartir la clásica impepata di cozze (mejillones al vapor), versionada en forma de guazzetto di cozze, hecho a la marinera con calamares y mejillones de roca, la pizzas Piccantina y los espaguetis alle vongole. Ojo, recuerden, en su visita a Alcalá de Henares acuda a ver a Fernando Martín a Eximio y pida una de callos. ¿Tiene previsto trasladar la oficina a Barcelona, aunque sea por un día? Antes de viajar, reserve mesa en el espacio de Gastón Acurio en la Ciudad Condal, de nombre Yakumanka. Lo decimos porque podrá apuntarse a la fórmula Cebiche Therapy, por 29 euros, compuesta por elaboraciones peruanas con el sello del citado cocinero, todo un referente en lo que a gastronomía andina se refiere. Ejemplos son los cebiches, tiraditos, las croquetas de ají, los wantanes rellenos de cerdo y la jalea mixta, pesca de temporada con gambas, calamar, mayonesa de rocoto, tártara y criolla de tomate.

LUNA ROSSA

C/San Bernardo, 24.

Reservas:

915 32 14 54.

Pan.Delirio y queso Camerano Cedida

No te pierdas

Pan.Delirio y queso Camerano

► Y, la compra más apetecible de la semana la tenemos clara, ya que la única Denominación de Origen Protegida de queso en La Rioja,

D.O.P Queso Camerano, se ha asociado con Pan.Delirio, para que Javier Cocheteux, padre e hijo, elaboren un riquísimo pan con

el citado queso curado.