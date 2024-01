Diez sitios en los que comer bien por 30 euros en Madrid

En estas fiestas, probablemente nos hayamos gastado más del presupuesto previsto. Así que, como somos incapaces de quedarnos en casa, ahí van algunos restaurantes en los que la calidad-precio es imbatible y es posible comer por no más de 30 euros. Una apuesta segura es Terzio (terzio.es), con un precio medio de entre 20-25 euros y hermano pequeño de Treze, con Saúl Sanz al frente. Su carta, plena de propuestas callejeras, anuncia el saam de oreja crujiente con salsa barbacoa coreana y mahonesa japo, la ensaladilla de gambas, huevo y piparras y las croquetas. Son raciones perfectas para compartir y continuar con el pepito de ciervo con pimiento verde frito y el bocadillo de albóndigas ibérico tikka masala, cebolla y cilantro. En Hermanos Vinagre (hermanosvinagre.com), templo del aperitivo fundado por Carlos y Enrique Valentí, es posible salir por no más de 20 euros por cabeza. ¿Hay mejor manera de evadirse de la cuesta de enero que ante unos mejillones en escabeche ahumados? ¿Y ante la oreja adobada y frita? Ojo, no se olvide de pedir el pollo al ajillo. Rápido se le olvidará que nos enfrentamos a un mes duro, más cuando haya disfrutado del pepito de ternera con pimiento y queso sin que la cuenta le rompa los esquemas. Nos gusta hacernos con una de las mesas altas de Hueso (huesomadrid.com), donde pedir el Menú Bar por 22 euros. Por cierto, reconocemos cierta adicción al brioche de cochinita pibil, al taco de maíz morado con carrilleras al chocolate, al nigiri de atún y al milhojas de patata con salsa brava, delicias de las que es posible pedir media ración. Asimismo, cuando visitamos a Óscar Portal en su tan apetecible Taberna Linaza, también nos atrae asentarnos en la barra y ser felices ante un desfile de raciones que siempre lidera la gilda. Tras ella, los soldaditos de Pavía con tártara, las alcachofas al carbón con queso Payoyo, el paté en crouté y los callos. En La Taquería La Chingona (Camino de la Zarzuela, 23) el menú del día, que sirven entre semana, cuesta 14,50 euros y si se le antoja el guacamole con chicharrón ibérico con totopos, el ceviche de corvina con camarón y los tacos Baja California, hechos con camarón en tempura, mayonesa de chipotle y col crujiente reserve, porque la cuenta final no superará los 30. Nosotros armonizamos el festín con una michelada. Tras el éxito de Humo Goya, Jhosef Arias estrena una sucursal en Cuzco (entre 20 y 25 euros), un espacio en el que disfrutar del Street food peruano. El pollo a la brasa es la receta estrella, que, incluso, es posible comer en casa gracias a su servicio de «delivery», pero ¿se atreve con otras recetas típicas del país del chef? Nos referimos al anticucho, el pincho moruno de carne de corazón de cordero de ternera, que se sazona con ají panca y se fríe a la parrilla, y a las mollejitas de pollo, aderezadas con especias anticucheras y acompañadas de patatas, maíz (choclo) y ají rocoto bien picante. El ceviche carretillero es un clásico de los puestos callejeros.

Cocido o lomo de vaca vieja

En estos días gélidos, sentarse ante un cocido en condiciones le dará la vida. Deberá invertir dos euros y medio más en el de La Gran Tasca, ya que el precio es de 32,50. Está elaborado con 15 ingredientes, entre verduras, hortalizas, legumbres y carnes, y se prepara durante dos días. Al 8 de la Plaza de Olavide llega una nueva sede de Bareto (baretomadrid.com) tras la apertura en el Golf Park de La Moraleja. Nosotros nos montamos un menú formado por una de bravas, flamenquines y chipirones a la andaluza para compartir y terminamos con el perrito caliente. Por último, el día que tenga previsto escaparse a Alcalá de Henares, no olvide pedir su mesa en Martilota. Sirven un menú del día por 13, 90 mientras que el precio medio tampoco supera los 30 ¿Qué pedir? El arroz de pluma ibérica y setas, el bacalao confitado y el lomo de vaca vieja gallega.

TABERNA LINAZA

Dónde: Montalbán, 3.

Tel.: 91 012 77 37.

Precio medio en la barra: 30 euros.

tabernalinaza.es

Ensaladilla de gambas RRSS

No te pierdas

Ensaladilla de gambas

► Los hermanos Romero (Colósimo) también son los responsables del buen comer en Menudeo. Con una fuerte presencia del sur en sus recetas, nos encanta la zona informal del espacio, donde pedimos la berenjena con boquerones, los langostinos al ajillo, la citada ración y las albóndigas de conejo.