Dónde ir en Madrid para terminar de comerse el verano

A pesar de que el mes nos obligue volver a nuestra rutina, no significa que no podamos alargar las tardes y comernos las noches aún de verano. Eso sí, más frescas. Así que, lea, lea y reserve su mesa. Si ya nos entusiasmaba la propuesta del primer restaurante de España especializado en tallarines biáng biáng, originarios de la región de Xi’an, que se caracterizan por lo largos y anchos que son, no hemos podido esperar a conocer su Noodle Bar. Recién abierto en el Mercado de Vallehermoso, se trata de un rincón inspirado en el ambiente de los mercados nocturnos chinos, cuya carta cambiará según los ingredientes de cada temporada adquiridos en los puestos aledaños. Las tres propuestas de noodles biáng biáng son las protagonistas y a nosotros nos encantaron los servidos con ternera guisada, pak choi, cilantro, cebollino chino y ajo, una delicia que podemos acompañar con unas patatas fritas estilo Langya típicas de la región de Shanxi. Seguimos.

Lo cierto es que Cristina Bonaga y Yajaira Malavé dieron en el clavo al abrir La Gildería en el 17 de Calatrava, en La Latina, un maravilloso destino especializado en vinagrillos con una gran variedad de gildas para disfrutar con un buen vermut. También, son ideólogas de Gilda House, uno de los pocos espacios de la capital que reúne eso que buscamos quienes queremos comer y beber bien, pero también escuchar buena música en un lugar con rollazo y un ambiente tal, que el reloj deja de marcar las horas y en un plis son las tres de la mañana. Poco antes de irnos de vacaciones, inauguraron una nueva sede más grande de La Gildería en el 15 de Trafalgar con una oferta más amplia de vinagrillos, pinchos, entrepanes, conservas y raciones para disfrutar de un almuerzo o de una cena gloriosa.

Además, de la imbatible variedad de gildas, entre los platillos la carta anuncia un chicharrón de Cádiz con tajín, el queso en aceite picante y la morcilla de hígado con salsa de yogur y chutney de mango, que nos encantó, lo mismo que los boquerones aliñados con vinagreta de vermut y el tartar de salchichón con queso payoyo. Como entrepan, nos quedamos con el ya clásico mollete de pulpo con mayonesa de piparra, pero volveremos para probar el de adobo.Y, por supuesto, aún estamos a tiempo de acudir al cine de verano de Dani Brasserie, además de probar el menú del marbellí inspirado en la película. La cita son los miércoles y si el 18 proyectan Pulp Fiction; el 25, Mamma Mia; el 2 de octubre, Pretty Woman y el 9 tanto el filme como las recetas son sorpresa. Ahí queda. ¿Conocen el nuevo proyecto del Grupo Papúa? Si son asiduos del restaurante Papúa, en la Plaza de Colón y de Martilota, les gustará. Se trata de Gran Vía, 18 y se encuentra en el edificio de WOW Concept Gran Vía, mismo espacio en el que hace unos meses estaba asentado el concepto de Javier Goya. Sí, todavía quedan noches de verano por delante.

Asimismo, prometemos señalar en nuestra agenda gastronómica el día 14, ya que Roberto Ruiz festeja la independencia mexicana en Barracuda MX y Can Chan Chán MX preparando chiles en nogada, una receta originaria de 1821 creada por las monjas Agustinas del Convento de Santa Mónica, en Puebla. En ambos locales habrá música, ya que en el primero será el grupo de mariachis La Perla quien pondrá ritmo a la cena mientras que en el segundo La Guti será la encargada. Ojo, porque en el restaurante Iztac también tienen en cuenta este aniversario con un menú a cuatro manos preparado por Alejandra Parra, de La Chilanga, que ha sido invitada por el cocinero anfitrión, Juan Matías.

Para abrir apetito, a la mesa llega sangre azteca como cóctel de bienvenida, que antecede a la crema de chayote y calabaza y a la trilogía de antojitos: huarachito de pulpo, chorizo y velo ibérico, taco de lechón crujiente y panucho yucateco. Por supuesto, la estrella es el chile en nogada para saborear antes del lomito de cerdo con salsa de guayaba. Para terminar, dejen hueco al suspiro de cielo y a la mousse helada de cajeta.