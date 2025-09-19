Dos accidentes en la A-5 y A-4 causan retenciones de hasta 3 kilómetros en Madrid

Dos accidentes de tráfico registrados a primera hora de este viernes dificultan tanto el acceso como la salida de Madrid por las autovías A-5 y A-4, lo que ha dado lugar a retenciones de hasta 3 kilómetros.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en la A-5, a la altura de Alcorcón, el siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que genera hasta tres kilómetros de tráfico denso en dirección a la capital.

Por su parte, en la A-4, en el entorno de Pinto, otro accidente mantiene cerrado el carril izquierdo y ocasiona retenciones de unos dos kilómetros en ambas direcciones.