Madrid afronta cuatro días con la “temperatura ideal para ser feliz”, según una investigación de EEUU

Tras una semana marcada por las lluvias ocasionales, Madrid afronta cuatro días con la “temperatura ideal”. Máximas que no superarán los 30 grados y mínimas que no bajarán de los 15. Una horquilla que, según los expertos, es el tramo perfecto de temperatura. Así lo refleja un estudio conformado por unequipo internacional de investigadores de diversas universidades. Entre ellas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés); la Universidad de San Diego, en California; o la Universidad de de British Columbia, en Canadá. Determinaron cuál es la temperatura ideal, aquella con la que nos sentimos más felices: el estudio concluyó que ese punto justo entre el calor y el frío se encuentra cuando los termómetros no bajan de los 20 grados centígrados pero tampoco suben de los 30. Una medida perfecta, señalan, serían los 25 grados. Y en ello estará Madrid al menos hasta el martes.

Tiempo previsto en Madrid desde 17-09-2022 hasta 23-09-2022. Info siempre actualizada en https://t.co/UN8UlhSjEN pic.twitter.com/5silVbrcQH — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) September 17, 2022

Sábado, 17 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en la Comunidad de Madrid cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, generalmente al alza, aunque sin llegar a los 30 grados centígrados (°C). El viento soplará flojo del noreste. Las temperaturas (en °C) previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:

Temperaturas mínimas y máximas

Alcalá de Henares 14 grados de mínima y 29 grados de máxima

Aranjuez 13 grados de mínima y 29 grados de máxima

Collado Villalba 13 grados de mínima y 25 grados de máxima

Getafe 15 grados de mínima y 27 grados de máxima

Madrid 15 grados de mínima y 27 grados de máxima

Navalcarnero 14 grados de mínima y 27 grados de máxima

Domingo, 18 de septiembre: Intervalos nubosos, de nubosidad baja en la primera mitad del día, nubosidad de evolución diurna en las horas centrales y nubosidad alta durante toda la jornada. No se descarta algún chubasco disperso en la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en la Sierra y máximas sin cambios. Viento flojo del noreste tendiendo temporalmente a componente este.

Temperaturas mínimas y máximas

Alcalá de Henares 15 grados de mínima y 29 grados de máxima

Aranjuez 16 grados de mínima y 29 grados de máxima

Collado Villalba 15 grados de mínima y 25 grados de máxima

Getafe 16 grados de mínima y 28 grados de máxima

Madrid 17 grados de mínima y 27 grados de máxima

Navalcarnero 16 grados de mínima y 28 grados de máxima

Lunes, 19 de septiembre: Intervalos nubosos en el suroeste de la Comunidad aumentando a nuboso y nubosidad de evolución diurna disminuyendo a poco nuboso al final del día. Probables chubascos acompañados de tormenta en la Sierra y suroeste, sin descartarlos de forma más dispersa en otras zonas de la Comunidad. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas

Alcalá de Henares 15 grados de mínima y 29 grados de máxima

Aranjuez 16 grados de mínima y 30 grados de máxima

Collado Villalba 15 grados de mínima y 26 grados de máxima

Getafe 16 grados de mínima y 28 grados de máxima

Madrid 17 grados de mínima y 28 grados de máxima

Navalcarnero 16 grados de mínima y 28 grados de máxima

Martes, 20 de septiembre: Poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas

Alcalá de Henares 15 grados de mínima y 31 grados de máxima

Aranjuez 15 grados de mínima y 31 grados de máxima

Collado Villalba 15 grados de mínima y 27 grados de máxima

Getafe 16 grados de mínima y 29 grados de máxima

Madrid 17 grados de mínima y 29 grados de máxima