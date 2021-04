Iglesias, desatado: “No hay que tener complejos ni pedir perdón”

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que “falta firmeza y no complejos” en esta elecciones regionales, que “no hay que pedir perdón por ser de izquierdas” y cree que la izquierda no va a ganar pidiendo ese perdón ni diciendo que va a hacer lo mismo que hasta ahora ha hecho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha referido esta mañana en un mitin en Alcalá de Henares Iglesias, sin citarle, al candidato socialista, Ángel Gabilondo, quien ha reiterado que mantendrá igual los impuestos durante dos años en caso de gobernar o reconociendo que él tampoco hubiera cerrado bares y restaurantes durante la pandemia.

El líder de Podemos ha aseverado que la izquierda defiende que se cumpla la Constitución Española en materia fiscal, en financiar los servicios público. Y que ellos no tienen “ningún complejo” en decir que si ganan invertirán más en sanidad y educación pública y que acometerán una reforma fiscal muy distinta a la actual en Madrid.

“Tenemos que sumar (con los otros partidos de izquierdas) pero no vamos a ganar pidiendo perdón y apareciendo como acomplejados frente a las falsas historias de la derecha. Hay que hacer un programa de izquierdas y decir a la gente que nosotros vamos a hacer las cosas completamente distintas a Ayuso; porque si alguien dice que va a hacer lo mismo nadie va a votar a la copia, sino al original. Que salga el orgullo de la gente de izquierdas de Madrid, que nosotros no insultamos, no provocamos, no defendemos la violencia, pero tenemos orgullo para defender nuestras ideas y para decir que vamos a revertir los que han hecho estos delincuentes en los últimos 25 años. Ninguna duda”, ha subrayado.

Y sobre las medidas ante la pandemia, Iglesias ha manifestado lo siguiente: “La derecha y ultraderecha dicen que no les gustan las restricciones. Desprecian la ley, el orden, pero las normas están para cumplirse. Y hablan de libertad quienes durante 25 años han destrozan la pública. Hay que aplicar restricciones cuando no hay camas de hospital, cuando los profesionales sanitarios están mal pagados, cuando no contratan un maquinista y destrozan el transporte público. Porque para la derecha lo público es una mierda, lo desprecian. Cuando la derecha desprecia lo público, claro que hay que tomar medidas difíciles”.

Firmeza

El ex vicepresidente del Gobierno de España ha defendido la “firmeza” de sus actuaciones porque, a su juicio, en dicho Ejecutivo han demostrado que “han tenido firmeza” para poner en marcha los ERTE, subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros o poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital “mejorable, pero que existe”. “Y a sacar adelante lo que firmamos en materia de vivienda para regular los alquileres. Yo tengo más defectos que nadie pero hemos demostrado que a nosotros no se nos compra y jamás perdemos el orgullo de ser de izquierdas”, ha agregado.

Luego Pablo Iglesias ha puesto como ejemplo de esa firmeza a la lucha contra los desahucios de Alejandra Jacinto, a la lucha “para salir adelante con todo en contra” de su también miembro de su lista Serigne Mbayé, o de Jesús Santos para conseguir la remunicipalización del servicio municipal de basuras de Alcorcón. “Hace falta firme y no complejos para ganar a la derecho y la ultraderecha en Madrid”, ha recalcado.