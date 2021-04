Manifiesto de Ciudadanos: Edmundo Bal quiere paz en las elecciones madrileñas

Los comicios en la Comunidad de Madrid solo pueden ser un campo de batalla dialéctico. De proyectos y programas de campaña. Nada más. Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido a una campaña de crispación aderezada por lanzamiento de piedras en mítines o envíos de cartas con balas. Y la consiguiente instrumentalización política de todo ellos. Frente a esto, el líder de Ciudadanos, Edmundo Bal, afirma que “los demócratas no podemos permanecer impasibles ni indiferentes.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Madrid, Edmundo Bal, ha mandado esta mañana a sus homólogos del PP, PSOE, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos una carta con un pacto por el “respeto y la conciliación” frente a la violencia.

“Las consecuencias de que los actos totalitarios no se censuren sin paliativos pueden derivar en una peligrosa espiral de enfrentamiento, no entre candidatos que legítimamente contraponen sus ideas y programas, sino entre madrileños y entre el conjunto de los españoles”, afirma. Unas palabras que han dado pie a la redacción de un documento, abierto a la firma del resto de las fuerzas políticas madrileñas a las que apela para no “trasladar a la sociedad la división y el enfrentamiento” de estas semanas.

De ahí que los firmantes, condenen “toda expresión de violencia, incluidas amenazas, coacciones y señalamientos, independientemente de a quien se dirija o quien la emplee. Renuncien a discursos que justifiquen esas prácticas antidemocráticas, criminalicen al adversario político y promuevan el enfrentamiento entre ciudadanos e impulsen un pacto por la concordia y la convivencia que empiece por reconocer el derecho de todos a expresar nuestras ideas en libertad”.

El manifiesto concluye aseverando que la “unión de los demócratas en un momento de máxima tensión” es un signo de “madurez y salud democrática”, además de una “responsabilidad histórica” que es necesario aprovechar para demostrar a los españoles que los políticos son capaces de ponerse de acuerdo en “reconocer el derecho de quien piensa distinto a que sus ideas puedan ser expresadas con la misma libertad que se desea expresar las propias”.

Una carta de principios que, sin duda, tendrá respuesta por parte del resto de partidos madrileños. Otra cosa es que Ciudadanos logre su objetivo a menos de una semana de los comicios en la Comunidad de Madrid.