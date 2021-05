Resultados Elecciones Madrid | Alcalá y Rivas lideran el vuelco en la zona este

Nada que ver con las autonómicas de 2019. Entonces, hubo vuelco político, y las fuerzas de izquierda fueron las formaciones ganadoras, con una abstención en el Corredor del Henares del 32,4 por ciento. Ayer, las cosas fueron diferentes. Muy diferentes. Isabel Díaz Ayuso logró impulsar el voto conservador en zonas y localidades que la izquierda suele calificar de «caladeros» de apoyos. Ciudades como Coslada o Torrejón de Ardoz marcaron distancias con el PSOE, Más Madrid y, sobre todo, con Podemos. Se entregaron al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Un éxito indiscutible que ha cambiado el aspecto sociológico del voto en esas ciudades. También para el PSOE, que deberá encajar una cruel derrota en muchas de ellas a manos de Más Madrid.

Alcalá de Henares

En la capital cervantina, Alcalá de Henares, registró en 2019 una participación de 65,66% y un total de 88.961 votos contabilizados. El PSOE fue el partido ganador con un 32,4%, seguido de Ciudadanos con un 20,4% y el PP con un 17,9%. Ayer, la campaña de Isabel Díaz Ayuso arrasó. El Partido Popular logró el 42,58% de los votos, con el PSOE lejos, con el 19,90% de los sufragios, y Más Madrid con el 15,52%, además de Vox, con el 9,72%

Rivas-Vaciamadrid

En Rivas-Vaciamadrid, en 2019, se registró una participación del 72,29% y un total de 44.348 votos contabilizados. El PSOE tuvo casi un 30%, Más Madrid un 21%, Ciudadanos un 20%, Podemos casi un once y el PP un diez por ciento. Rivas-Vaciamadrid no fue distinto ayer. Una ciudad clave para la izquierda, de la que han hecho imagen, debió enfrentarse a una nueva realidad. También el PP fue el partido más votado, con el 34,05% de los sufragios; Más Madrid tuvo el 25,15%, el PSOE se situó en el 17,17% y Podemos no subió de 11,14%

Torrejón de Ardoz

En Torrejón de Ardoz, con una participación del 66,55% y un total de 59.081 votos contabilizados el PP tuvo un 29% de los votos, el PSOE un 27,4% y Cs un 16%. Más Madrid obtuvo un 13,2% y Vox y Podemos obtuvieron un 6 por ciento de los votos. El Partido Popular se alzó hasta el 45,55% de intención de votos, el PSOE se situó en el 17,58%, y Más Madrid, apretándole los talones a Ángel Gabilondo, tuvo un 16,47 por ciento. Vox alcanzó el 8,37 por ciento de los votos.

Arganda del Rey

En la ciudad de Arganda del Rey se registró en 2019 una participación de 64,79% y un total de 22.113 votos contabilizados. Así las cosas, el PSOE obtuvo un 32% de los sufragios, mientras que el PP un 21% y Ciudadanos un 16 por ciento. Más Madrid un 12% y Vox un diez. La formación de Pablo Iglesias esacasamente superó el 5%. La pasada noche, cuando se cerraron los colegios electorales, el panorama era muy distinto: El Partido Popular logró el 46,63%, muy lejos, ha dejado atrás al PSOE, con el 16,83%, o a Más Madrid, con el 14,52%. Vox, por su parte, alcanzó el 10,97% de intención de voto.

San Fernando de Henares

En San Fernando de Henares se registró una participación en 2019 del 70,05%, un total de 20.001 votos contabilizados. El PSOE tuvo un 32,4 mientras que Ciudadanos tuvo un 21% y Más Madrid casi un 17%. PP tuvo un 12,4% y Vox un 7,7%. El panorama de ayer en la ciudad fue muy distinto. El PP alcanzó el 36,03% de los votos, Más Madrid tuvo el 20,96% y el PSOE el 20,34%de los votos en la ciudad.

Coslada

Coslada, en 2019, registró una participación de 68,59% y un total de 39.698 votos contabilizados, Así las cosas, el PSOE tuvo un 32% y Ciudadanos casi un 19%. Por su parte, Más Madrid tuvo un 17,8% y el PP un 15 por ciento. Pálido reflejo de lo acontecido ayer. El Partido Popular se situó en el 37,43% de los votos, el PSOE estuvo en el 20,93%, Más Madrid con el 19,59% le pisó los talones también en Coslada a Gabilondo. Una ciudad donde Podemos alcanzó el 8,99%.

Paracuellos del Jarama

Con una participación de 72,02% y un total de 11.056 votos contabilizados, en 2019, Paracuellos otorgó a Ciudadanos el 32 por ciento de los votos, hasta el punto de convertirse en ejemplo de «zona naranja» en la Comunidad de Madrid. El PSOE tuvo un 21% y el PP un 16%. Vox un 12,3% y Más Madrid un 12 por ciento. En la jornada de ayer, estuvo claro a dónde se fue el voto de Ciudadanos en Paracuellos del Jarama: el Partido Popular obtuvo el 51,58% de los votos, Más Madrid tuvo el 14,57%y el PSOE el 11,76 por ciento de los votos. Por su parte, Vox se situó en el 11,25 por ciento.