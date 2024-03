Elisa Vigil: «La izquierda rabiosa intenta hacer bullying a Ayuso»

Llegó a la política casi por casualidad. Y le encanta. Confiesa que, desde muy joven, ha sido una persona muy reivindicativa y puede que eso haya tenido algo que ver con que esta abogada de 30 años se haya involucrado tanto en la política. Sus referentes siempre han sido mujeres aguerridas, con fuerza y carácter (entre las que incluye a Isabel Díaz Ayuso). No se achanta cuando le plantan cara porque «a la izquierda le digo verdades como puños», dice con convencimiento. Es la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, presidenta del distrito de Tetuán (la más joven), además de un valor en alza en el partido. Está dispuesta a dar la batalla de la verdad y de la escucha porque «estamos viviendo un tiempo insólito en el que la mentira sale gratis».

¿Hasta qué punto era importante que el PP renovase todas las sedes locales y de distrito?

Algunas de las sedes llevaban muchos años esperando una renovación, pero hemos vivido distintas circunstancias políticas que no nos han permitido trabajar con tranquilidad en lo que es la estructura del partido. Una de las cosas en las que Díaz Ayuso ha incidido más, desde que llegó a la presidencia, es en la necesidad de que las sedes se actualizasen, se les volviese a dar vida, que entrasen otros perfiles, gente joven...Cuando pasan muchos años, a lo mejor ya no estás tan implicado en ese proyecto o estás ocupado con otros quehaceres. Hay que dar a las sedes vitalidad y sangre fresca.

¿Qué proyectos tiene para dar esa vitalidad a su distrito de la que habla?

Uno de los que a mí más me gustan, aparte de de seguir siendo un capilar fundamental para la concejal del distrito, para el alcalde Almeida y para la Presidenta, es el hecho de poder llegar de una manera diferente. A mí no me gusta la típica política en la que se cuenta lo que se ha hecho ese día, sino ofrecer recursos y medios a las personas que viven en Tetuán de una manera diferente, porque tenemos un distrito que es maravilloso, que es muy rico culturalmente. Tenemos muchísima mezcla, un movimiento artístico que es fascinante y que tenemos que intentar promover.

¿Y cómo sería esa forma diferente de conectar con el ciudadano?

De lo que se trata no es solo de que llegue información política a los ciudadanos, sino también información relevante del distrito porque no siempre tienen ese altavoz para enterarse de lo que está ocurriendo. Una de las cosas que estamos haciendo y que a mí me encanta es que todos los vocales vecinos, cada vez que visitan un restaurante o un lugar del distrito, graban un vídeo de su experiencia para que, a través de nuestras redes sociales, podamos darle esa difusión y que la gente pueda conocer los comercios de proximidad o iniciativas de emprendedores que se lanzan a un proyecto con emoción. Tetuán es algo más que solo un nombre, es algo más que solo un distrito. Son más de 157.000 vecinos que necesitan saber qué está pasando en el día a día.

¿Qué puede aportar como presidenta del distrito de Tetuán?

Hay una cosa clave y es que también soy diputada en la Asamblea de Madrid y desde aquí se pueden impulsar actuaciones como obras para colegios, transportes, accesibilidad...Tenemos seis barrios y tenemos que conocerlos como la Palma de nuestra mano. Debemos ser cercanos a los vecinos y que nuestra sede sea un lugar que atienda al ciudadano y que pueda transmitir después a la concejal, al Alcalde y a la Presidenta qué necesidades tenemos.

¿Cómo está la afiliación? ¿Hay algún plan para impulsarla?

Hemos impulsado una campaña de afiliación porque queremos que nos conozcan de una manera distinta. Estamos intentando que nuestros actos no sean únicamente en la sede para que no parezca que estamos encerrados, sino también en cafeterías, bares del distrito... Tenemos necesidad de que nos conozcan, de que nos vean y de que nos pongan cara. Nuestra campaña de afiliación está muy enfocada a los jóvenes porque necesitamos nuevos talentos para que también nos aporten nuevas ideas porque, al final, uno se acaba quedando obsoleto.

¿Qué papel cree que tiene Vox en Madrid? ¿Cree que se está quedando sin espacio político?

Vox todavía no ha decidido que quiere ser de mayor y creo que tiene muchas reflexiones que hacer porque está claro que lo de atacar al Partido Popular bien no sale. Tiene que decidir en estos próximos años que van a ser cruciales para el futuro de esa agrupación política qué va a hacer o va a acabar al final como Podemos, es decir, inexistente. El PP siempre ha sido un partido de amplio espectro que defiende las batallas lógicas que a cualquiera le gustarían: un respeto a la Constitución, un respeto a la monarquía, que no nos cuelen una Ley de Amnistía por la puerta de atrás, que haya una igualdad entre todos los españoles, que no pongan muros...Hemos vivido un tiempo en política en que se ha polarizado todo muchísimo y eso le ha venido muy bien a Vox, Podemos y demás variantes que han salido en el panorama político.

En la Asamblea, usted se ha convertido en azote de la izquierda. ¿Cree que es necesario tener un perfil duro en los momentos políticos en los que nos encontramos?

Cada político tiene su perfil. El mío es más duro porque, quizás, soy una persona muy crítica, pero no solo con lo que hacen los demás, sino con lo que también hacemos nosotros. Creo que cada uno tiene que hacer aquello con lo que esté cómodo porque, al final, la repercusión y los problemas los tiene cada uno. Yo asumo los riesgos que conlleva ser más dura con la izquierda, pero como creo que les digo unas verdades como templos tampoco me achanta que venga alguien de izquierdas a decirme lo que sea.

Con la mayoría absoluta que tiene el PP, ¿existe riesgo de acomodarse en política?

Aquí le sacaré una gran referencia, que es Almeida, que va caminando a casi todos sus actos. Creo que no se debe perder ese suelo. La presidenta nos lo ha dicho: humildad, suelo, trabajo diario, municipios...Si no cuidamos nuestra base, si no cuidamos al ciudadano, tenemos un problema. Pero creo que tenemos dos grandes referentes, a nivel tanto municipal como autonómico, para seguir trabajando. Ahora la política es muy personalista, no nos podemos olvidar de eso. La gente no quiere solamente un cartel, quiere tocar, quiere salseo, conocer de primera mano qué es lo que va a pasar.

¿Cuál de los grupos de la oposición considera que es más constructivo?

Ninguno. El PSOE en Madrid es la viva imagen del sanchismo a nivel nacional. Tienen pocas ideas y ni ellos ni Más Madrid han aterrizado en el mundo real. Hay una mayoría absoluta en la Comunidad y el Ayuntamiento porque se han hecho las cosas bien.

Elisa Vigil, diputada de la asamblea de Madrid. Presidenta de NGG en el distrito de Tetuán. © Alberto R. Roldá Alberto R. Roldán Fotógrafos

¿Qué diría de los portavoces de los grupos en la Asamblea?

Rocío Monasterio (Vox) me parece una persona bastante excéntrica e inteligente. Juan Lobato (PSOE) me parece una persona templada ,pero títere. Está completamente decapitado en su partido. Manuela Bergerot (Más Madrid), aunque no la conozco mucho, parece amable, pero es de las que luego te arrancan la cabeza. Prefiero a la gente que va de frente.

¿Cree que puede pasar factura a la presidenta y al partido la polémica que se ha creado en torno a su pareja?

La pregunta correcta sería qué va a pasar exactamente con el PSOE porque la Ministra de Hacienda no tendría que tener la información que divulgó. Esto es un delito tipificado en el Código Penal. Que se persiga a un particular que en el momento de la investigación era una persona anónima y que ni conocía a la Presidenta y que se intente hacer una escabechina porque le parece muy mal al señor Sánchez que ataquen a su mujer...Le atacan porque algo ha hecho y la gente no está tan loca en este país como para acusar de delitos que no se han cometido. Esto es la caza de brujas que lleva intentando hacer la izquierda desde hace más de cinco años para tumbar a la Presidenta. La izquierda rabiosa se dedica a hacer bullying a una mujer que lo único que ha hecho ha sido trabajar por los madrileños y por defender España.

¿Y cómo cree que el PSOE ha despachado el «caso Koldo»?

El problema es que cada vez que mueve algo el PSOE sale demasiado polvo y cocaína. Ese es el drama.