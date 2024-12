Los empresarios de Madrid, en contra del nuevo registro de viajeros: "Es liberticida"

Madrid Foro Empresarial se suma a la oposición del sector turístico de aplicar el Real Decreto 933/2021 por el que se obliga a los establecimientos hoteleros a realizar un registro de viajeros al ingresar al país. Esta medida, que entró en vigor ayer, conlleva un aumento significativo de la carga burocrática tanto para los turistas como para los empresarios del sector, y pone en peligro la competitividad de España y, en particular, de Madrid como destino internacional.

Este nuevo registro de viajeros, al exigir la recolección de datos personales adicionales y crear trámites innecesarios, no solo resulta una molestia para quienes visitan nuestro país, sino que también afecta directamente a la economía local. A punto de cerrar el año, Madrid ha recibido cerca de 10.600.000 turistas internacionales que suponen 22 millones de pernoctaciones y un gasto superior a los 15.000 millones de euros, cifras que posiblemente se vean afectadas en los próximos años con tras esta nueva medida. Madrid, como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, depende en gran medida de la llegada de visitantes internacionales. Una nueva normativa que va en contra de la libertad que caracteriza Madrid.

La implementación de medidas como esta, que entorpecen la experiencia del turista, puede reducir la afluencia de viajeros, dañando la actividad económica de numerosos sectores, desde la hostelería hasta el transporte y el comercio. En la Comunidad el Madrid el comercio genera el 12,2% del PIB, del que el 6,1 % corresponde al comercio minorista. En la actualidad, la región está formada por 59.502 establecimientos minoristas y 34.416 mayoristas.

Vulnera la privacidad de los turistas

“Es un tema preocupante porque roza la alegalidad. Estamos en una situación que lo que puede pasar es que se llegue a vulnerar la Ley de Protección de Datos. Esta medida no se justifica ni por prevención ni por protección. No es necesaria ni proporcional, ni eficaz, ni está justificado cambiar el sistema que hemos tenidos hasta ahora ya que no aumenta la seguridad jurídica”, explica Hilario Alfaro, Presidente de Madrid Foro Empresarial.

“Además, la obligatoriedad de proporcionar datos personales innecesarios genera una sensación de intrusión y falta de libertad, algo que va en contra de la naturaleza abierta y acogedora que caracteriza a Madrid. La privacidad de los turistas se ve comprometida sin un justificación clara, lo que puede disuadir a muchos de elegir España como su destino vacacional”, añade Alfaro.

El Ministerio del Interior justifica la implementación de este nuevo registro de viajeros como una medida necesaria para la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, argumentando que la recopilación de datos detallados permitirá una mayor vigilancia de las actividades ilícitas y la prevención de delitos financieros y terroristas. Sin embargo, esta excusa no puede justificar la imposición de trámites burocráticos innecesarios que afectan a la competitividad de sectores clave como el turismo. “Además no han explicado tampoco qué pasa con esos datos. Si se los queda el Ministerio del Interior, qué hace con ellos, imagínate que sufren un hackeo, es información muy delicada”, apunta Alfaro