Los «erasmus» de la Policía: toda una experiencia

Si paseando por las calles de Madrid se han encontrado a policías con banderas europeas, háganse a la idea, pues con el tiempo, esa escena formará parte de nuestro día a día. LA RAZÓN se traslada a la comisaría del distrito Retiro y los responsables nos cuentan en qué consiste esta iniciativa. Desde hace tres semanas y culminando este miércoles 19 de julio, cuatro agentes de policía provenientes de Alemania, Italia, Portugal y Francia han estado desplegados en áreas turísticas de alta afluencia en la capital.

Esta actividad se lleva repitiendo años y cada vez con más convencimiento, pues los expertos confirman sus buenos resultados. El objetivo de estos funcionarios pasa por realizar labores de prevención del delito en espacios públicos, brindar asistencia en casos de denuncias ciudadanas, ayudar a los turistas en tareas de traducción y establecer un intercambio de conocimientos con agentes españoles. Es la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional quien coordina y planifica el Proyecto Comisarías Europeas, donde se involucra a varios países para enviar funcionarios de policía de estos países a territorios de otros estados con el propósito de formar patrullas mixtas. Estas patrullas tienen la tarea de atender a turistas que visitan zonas de interés sociocultural en su propio idioma.

Conocemos a los agentes

La patrulla cuenta que se trata de ahondar en la integración de países europeos mediante la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad. La experiencia les confirma que los modelos de trabajo son muy parecidos y que comparten prácticamente los mismos problemas, aunque respetando las idiosincrasias. Por otro lado, la aplicación de este proyecto facilita la comunicación entre los turistas y la policía, pues durante la canícula es cuando Madrid recibe más extranjeros. De hecho, este año el turismo en la capital ha crecido un 4% con respecto a la prepandemia, habiéndose convertido en una ciudad extremadamente turística. «La Unión Europea camina hacia una integración mayor y salvo pequeñas diferencias organizativas, tenemos los mismos problemas y retos a los que dar solución», pronuncia el grupo.

Y tras la experiencia, todos extraen la misma conclusión: «Madrid es una capital segura, donde se puede pasear tranquilamente. Es una ciudad acogedora, que acoge a los turistas y que su policía, en colaboración con los compañeros de Europa, lo que hacemos es protegerla».

«Cierra la mochila y cuidado con los posibles robos», es lo que más repite Isabelle. Isabelle (Alemania) trabaja en su país en la comisaría de autopista de Colonia: «Gracias a que se me ha concedido esta oportunidad, junto a mi equipo hemos visitado los barrios de Madrid, conocemos a turistas de nuestro país y les preguntamos cómo se encuentran, ayudamos a las patrullas… El otro día una mujer alemana no conocía el teléfono del 091», comenta a LA RAZÓN.

Patricia (Francia) es policía nacional. «Hemos hecho mucha prevención en contra de hurtos y ayudamos a los compañeros si es necesario. Los turistas están sorprendidos de ver a policías de sus países ya que desconocen este proyecto, pero están contentos de vernos, se sienten felices porque saben que si tienen un problema podemos ayudarles y entenderlos».

Attilio (Italia) es todo un veterano. Llega desde Turín a Madrid, pero cuenta con una larga trayectoria en distintos países. El idioma y la experiencia es lo que se mide para poder acceder a este intercambio, pues explica que no es algo opcional, sino que debes ser seleccionado –que no es fácil–. En el caso de Attilio, confiesa que ha tenido la suerte de poder haber llegado a Madrid después de diez años solicitándolo. «Lo estoy aprovechando al máximo y he observado mucha colaboración y presencia en las calles entre la policía nacional, sobre todo si lo comparamos con Milán, la ciudad donde vivo desde hace más de veinte años», indica. «Vivir en primera persona y adentrarme en el sistema me ha permitido conocer el trabajo en otros lugares, igual que valorar los resultados en nuestro aprendizaje. He patrullado hasta en Miami y esto te da mucho conocimiento en la profesión».

Luis Filipe (Portugal) también se lleva un balance muy positivo de esta vivencia, ha sido su primera vez y le gustaría repetir. Concluye con sus compañeros que Europa camina hacia la conversión de la hermandad de una nación. Hoy, que han finalizado su tarea, se llevan con ellos no solamente una experiencia profesional muy enriquecedora, sino también a grandes compañeros, pues tal y como han contado a LA RAZÓN, han mantenido una relación muy estrecha que les ha amenizado las jornadas.