El español, la lengua que nos une a todos

El español es la segunda lengua del mundo por hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional, teniendo una impresionante previsión de crecimiento. Para el año 2050 se espera que más de 750 millones de personas hablen el español.

Además, es muy positivo que más de 24 millones de alumnos estudien español en todo el mundo, lo que convierte la Comunidad de Madrid en uno de los destinos más importantes para el turismo de idiomas y las estancias de aprendizaje de nuestra lengua.

Sí, nuestra lengua y de muchas otras personas, sirviéndonos de unión y mestizaje.

Lo negativo es que, mientras que en Madrid se abren las puertas para que todo el que lo desee pueda formarse y estudiar en español, en otros lugares de España, las cierran buscando la división, la exclusión e incluso la persecución.

Lo aún peor es que tenemos al gobierno de Pedro Sánchez, que por siete votos y para aferrarse al poder, está entregado a la causa de los independentistas y los golpistas que odian a España, y que odian la lengua que nos une a todos.

¿Qué le parecerá a la izquierda de nuestro país que, de los 2.422 centros educativos en Cataluña, haya tres que tienen el castellano como lengua vehicular? Tan solo el 0,1 % de todos los centros.

Estoy seguro de que también se alegrará y celebrará que haya lugares en España como Gipuzkoa en los que no se oferta el castellano en la red de educación pública.

El acoso no acaba ahí. También se incita a boicotear a las empresas que «supuestamente» priorizan el castellano sobre el catalán.

En vez de denunciar estas injusticias, que lo único que hacen es mermar el futuro de nuestro país, el Gobierno de Sánchez y sus socios llevan la separación y la división al Congreso de los diputados para que a los vascos se les traduzca al castellano cuando se hable en catalán, y a los catalanes se les traduzca al castellano cuando se hable en vasco. ¿No se dan cuenta que el español es el denominador común y lo que nos une? Todo eso por el módico precio de más de 17 millones de euros, lo mismo que costaría un colegio, un instituto y un centro de salud.

En vez de unir, el Gobierno tan nefasto que tenemos en España sigue con su hazaña de construir el muro más alto que nos separe a todos.

No pasa nada, a pesar de la izquierda y sus ideas totalitarias, en la Comunidad de Madrid llevamos ya mucho tiempo defendiendo lo que nos une y aquí no nos gustan los muros. Ha quedado claro que, cuanto más nos atacan y más alto es el muro, más pequeños se quedan.

Desde la libertad que he sentido siempre en un lugar en el que no nací, pero que me ha abierto las puertas para llegar tan lejos como me lo propongo, y en el idioma que ya es el mío y une a más de 600 millones de personas, le dejo claro a Pedro Sánchez y a los que lo mantienen en la Moncloa, que no van a poder con Madrid, y tampoco podrán con España.

Nikolay Yordanov es diputado del Grupo Parlamentario Popular Asamblea de Madrid