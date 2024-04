Estas son las ayudas (y requisitos) para las personas con discapacidad en Madrid

La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha convocado ayudas para el año 2024 de fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social, con un crédito máximo de 350.000 euros.

Según publica este lunes el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), las ayudas que se pueden solicitar son para desplazamientos con fines formativos y de inserción laboral, en taxi o vehículo de transporte con conductor (VTC); adquisición de sillas de ruedas con motor eléctrico, adaptación de vehículos a motor, eliminación de barreras en vehículos a motor, y adquisición de productos de apoyo.

Los solicitantes deberán ser españoles u ostentar la condición de ciudadano de un estado miembro de la unión europea, estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid con al menos un año continuado e inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud de la ayuda; tener reconocido un grado de discapacidad de, al menos, un 33%; existir una relación directa entre la ayuda solicitada y la discapacidad reconocida oficialmente; no tener más de 65 años el 31 de diciembre del año 2024; acreditar situación de dificultad o vulnerabilidad social; no estar incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario; y que la unidad familiar de la que forma parte el solicitante no supere el límite de ingresos fijados.

Así, cuando se trate de personas con discapacidad que constituya una unidad familiar integrada por un solo miembro, se tendrán en cuenta los ingresos personales brutos obtenidos en el ejercicio económico correspondiente a dos años anteriores al de la presentación de la solicitud, que no superen la cantidad correspondiente al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) referido al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, vigente en el mismo año de obtención de dichos ingresos multiplicado por 3,50 (28.371,98 euros).

Cuando se trate de personas con discapacidad, menor o mayor de edad casada, o en situación asimilada, se tendrán en cuenta los ingresos familiares brutos obtenidos en el ejercicio económico correspondiente a dos años anteriores al de la presentación de la solicitud, siempre que no superen las siguientes cuantías, en el caso de la unidad familiar compuesta por dos miembros, multiplicado por 5,25 (42.557,97 euros); en el de la unidad familiar compuesta por tres miembros, multiplicado por 5,75 (46.611,11 euros); en el de la unidad familiar compuesta por cuatro miembros, multiplicado por 6,25 (50.664,25 euros); en el de la unidad familiar compuesta por cinco o más miembros, multiplicado por 6,75 (54.717,39 euros). Los ingresos brutos personales o de la unidad familiar, en su caso, serán los correspondientes al año 2022.

Cuantía de las ayudas

Las ayudas a la movilidad para desplazamientos en taxi o VTC será, para asistir al centro de trabajo, de un máximo anual de 1.375 euros y mensual, de 125. Para asistir a cursos de formación reglada, 1.250 euros anuales o 125 mensuales.

Para adquisición de sillas de ruedas con motor eléctrico, 700 euros; para adaptación de vehículos a motor, hasta 1.000 euros; para la eliminación de barreras en vehículos a motor, hasta 2.000 euros, y en ayudas para la adquisición de productos de apoyo, éstos oscilan entre los 100 y los 3.000 euros en función del mismo.