Estas son las becas de Madrid para apoyar a los deportistas de alta competición

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Madrid por el Deporte, ha convocado sus becas anuales destinadas a apoyar a deportistas madrileños de alta competición que estén ultimando su preparación para los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así, el Gobierno regional destinará a este fin un total de 180.000 euros y las solicitudes podrán presentarte hasta el próximo 18 de septiembre.

Dentro de esta subvención, existen dos modalidades de ayudas, las de mayor cuantía, dotadas con 8.000 euros para medallistas en Juegos Olímpicos/Paralímpicos, Campeonato del Mundo o de Europa; y las de 7.000 para aquellos que no hayan conseguido metal. Entre los requisitos para su concesión está el tener la nacionalidad española, haber nacido en la región, no estar sancionado y no haber obtenido en 2022 una cantidad superior a 60.000 euros como suma de cualquier ingreso. También, han de estar en posesión de una licencia federativa madrileña en vigor y tienen que haber competido en 2023 en alguna prueba oficial. La Comisión Técnica de la Fundación Madrid por el Deporte una vez analizadas todas las solicitudes, valorará, decidirá y determinará los beneficiarios de las subvenciones. Será este organismo el que determine el número máximo de becas a otorgar por disciplina, reservándose, en el caso de competiciones por equipo, el derecho de repartir un número de ayudas máximo entre sus posibles integrantes. En los casos de deportista y deportista guía, se considerarán, tanto a efectos de resultados como de resolución, como una unidad.

La Fundación Madrid por el Deporte es una fundación que tiene como fin contribuir al desarrollo del deporte madrileño, vinculando este con la cultura y la educación, para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad, y contribuir a hacer de esta un espacio de convivencia e integración más justo e igualitario.