Este es el desembarco del Ayuntamiento de Madrid en el Mobile World Congress

Una presencia que, año a año, va más. El Ayuntamiento de Madrid ha reafirmado su compromiso con el ecosistema emprendedor y la innovación tecnológica con su presencia, del 3 al 6 de marzo, en una de las citas tecnológicas más relevantes del panorama internacional, el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona. Durante el evento 4 Years From Now (4YFN), que se celebra en el marco del congreso y que atrae a profesionales, empresas y startups de todo el mundo, el Consistorio madrileño estará presente con un estand de 100 m2 a través de Madrid Innovation y Madrid in Game, con el objetivo de generar sinergias entre los principales actores del sector tecnológico internacional.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha asegurado que la presencia de Madrid “es una oportunidad para seguir posicionando a la capital de España al frente de la innovación nacional y como una de las ciudades europeas más atractivas para las startups tecnológicas”. Madrid ha logrado consolidar su posición de liderazgo en varios aspectos clave en este ámbito, “capitaneando la inversión en startups en España y creando un entorno favorable para la creación y el desarrollo de nuevas empresas”, ha subrayado.

Sesenta y tres startups de Madrid Innovation presentarán sus proyectos

La presencia del Ayuntamiento de Madrid en 4YFN permitirá a 63 startups de Madrid Innovation, la red municipal de centros de innovación, y de Madrid in Game, iniciativa municipal para potenciar la industria del videojuego, establecer contactos valiosos con potenciales inversores para presentar sus proyectos y buscar financiación en una cita en la que estarán presentes 56 países y 100.000 asistentes.

Además, Horus ML, startup de IA y Machine Learning aplicada al sector sanitario, ha sido seleccionada como finalista en una de las competiciones más prestigiosa a nivel mundial para descubrir a las mejores startups digitales del planeta que se realiza en el Mobile World Congress.