Estén atentos

Los actos de la Constitución en la sede de la Comunidad de Madrid suelen ser largos, pesados, y aburridos. Ayer, ni largo, ni pesado, ni aburrido.

Cuatro discursos en una hora es algo razonable. No se hizo pesado porque estuvo variado, con una joven de 18 años, expectación política por escuchar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y se dijeron cosas muy serias y que deberán hacer reflexionar a más de uno. A algunos es imposible hacerles reflexionar porque las órdenes de partido les impiden ver y son más fieles al buen sueldo a final de mes que a la Constitución.

El formato estuvo bien, y con actuación incluida, a la una menos cuarto ya nos podíamos ir a Casa Labra, unos (bueno bonito y barato) y a Lhardy (¡vaya precios!), otros.

El delegado de Sánchez tuvo la oportunidad de dejar mal a la presidenta y haber dicho que en un acto institucional no se debe atacar al Gobierno que negocia con un delincuente. Pero no. Prefirió el choque y criticó al PP por no cumplir con la Constitución por el asunto del Poder Judicial. Le aplaudieron diez, porque los invitados eran fundamentalmente alcaldes y cargos y diputados de la Asamblea de Madrid. Si yo fuera jefe de la oposición echaría la bronca a los del PSOE y Más Madrid por no haber ido a aplaudir al suyo.

En los casi cincuenta años que lleva uno rondando por la cosa pública nunca había visto una cosa igual. Diez aplaudiendo al delegado y ovación cerrada a Ayuso. El PP se movilizó y la oposición, de puente.

El discurso de Consuelo Madrigal, ex fiscal General del Estado, fue extraordinario. No se puede decir más en menos tiempo. El resumen es fácil: estén ustedes atentos. Éstos van a por todas (contra la Constitución).