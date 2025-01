Ya falta menos para el salón de gourmets y la fiesta del producto

Los años de los gourmets se marcan por una serie de ferias. Estos días Fitur se concurre en planetaria con el eje vertebrador del turismo. La próxima semana, Madrid fusión y la gastro de vanguardia. Y para los rastreadores del producto, hoy tan escaso y valorado, el Salón de Gourmets. Precursor de muchos certámenes que han proliferado por el mundo, este encuentro capitalino tiene un año más, novedades a raudales.

Comienza la cuenta atrás para 38º edición del Salón Gourmets, el mayor escaparate de productos de alta calidad que IfemaMadrid acogerá de 7 al 10 de abril del 2025. Un sarao que extenderá a lo largo de sus seis pabellones y ocupará cerca de 90mil m2 , donde reunirá a más de dos mil expositores y productos selectos de todo el mundo. Además de contar con más de 1200 actividades entre las que destacan los shows cookings, catas, campeonatos y congresos dedicados a las últimas tendencias del sector agroalimenticio, donde se podrá recorrer gastronómicamente toda España, con sus comunidades autónomas y hasta más de 30 países con sus productos delicatesen sin apenas moverse de Madrid, epicentro de la gastronomía mundial.

Se espera la visita de más de 100.000 profesionales, entre ellos compradores extranjeros de más de 100 naciones interesados en descubrir y probar productazos de cada uno de los stands presentes. Esta pasarela contará con un espacio exclusivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), bajo el lema de #AliementosdeEspaña, y en dicho área acogerá las actividades de los sellos de calidad que presenten su producto a los profesionales asistentes. Los visitantes podrán explorar los tradicionales túneles del vino y del AOVE ya que estarán presentes, y que este año celebran su 20ª y séptima edición respectivamente, que se podrá descubrir la calidad de las distintas Denominaciones de Orígenes, la riqueza vinícola y la infinidad variedad del aceite de oliva virgen extra en nuestro territorio nacional.

Esta nueva edición del Salón Gourmets estrenará nuevas propuestas entre las que destacan: El Concurso Merluza do Pincho Chalenge by Xunta de Galicia, El Campeonato de Sabores de carne de Caza de Mayor by Bergara Fundation, el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga y el Día de Navarra Reyno Gourmets, y por supuesto no faltarán grandes clásicos como el 31º Concurso de Cortadores de Jamón/Dehesa de Extremadura, el 30º Campeonato de Sumillería Tierra de Sabor y el 17º Campeonato de Abridores de Ostras y muchos otros más. Además, otras actividades destacadas como Pinchos Gourmets, que celebra la alta cocina en miniatura, y la segunda edición de El Mejor Montador Ibérico, evidencian el compromiso con la feria con la innovación gastronómica. También se celebrarán otros concursos señeros como el 8º Concurso Nacional “En Busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera de Asturias”.

El salón Gourmets apuesta por impulsar el sector fuera de nuestras fronteras. Así, por la internacionalización de la gran variedad de productos. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido gastronómico único a través de las propuestas de las comunidades de Madrid y Andalucía, que contarán con escenarios para presentar la versatilidad de sus productos. El Salón Gourmets será una nueva edición también un punto de encuentro para profesionales y amantes del sector que buscan establecer conexiones, descubrir tendencias y sobre todo celebrar la excelencia de nuestros productos nacionales e internacionales. Si duda, es cita imprescindible.