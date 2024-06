Getafe aborda en un pleno cómo actuar contra las "plagas" de palomas (y cotorras, mosca negra, ratas o cucarachas)

El Pleno municipal de Getafe abordará este martes una proposición del PP para que la alcaldesa Sara Hernández (PSOE) actúe frente a "las distintas plagas" de cotorra argentina, mosca negra, mosquito, palomas, procesionaria, ratas y cucarachas.

Al respecto, el portavoz del PP, Antonio José Mesa, ha indicado que estas plagas son fruto "del abandono al que ha sometido a Getafe el Gobierno municipal", por lo que son "las plagas de Sara Hernández, como si de una maldición bíblica se tratara".

Según Mesa, recientemente los vecinos han denunciado a través de los medios de comunicación la "presencia masiva y sin control" de ratas en calles y parques de la ciudad, como por ejemplo, el parque José Heredia, en pleno centro, "pero la alcaldesa dice que no tiene constancia de estas denuncias y no hace absolutamente nada".

Sin embargo, ha dicho, los vecinos les han enviado videos donde "se ven ratas por las calles e incluso dentro de sus casas", como el caso de una vecina en el barrio de San Isidro o también en el Sector III.

Además, ha recordado que "esto viene de tiempo atrás", ya que las ratas en Getafe "llegaron a comerse los cables" de la jefatura de la Policía local, dejando a los agentes "incomunicados", e igual ocurre con las cucarachas que "campan a sus anchas y se están metiendo en establecimientos, como en un bar donde ellos mismos están fumigando las alcantarillas porque el Ayuntamiento no lo hace".

A juicio del portavoz del PP, a esto se une la "tradicional mosca negra, que sigue siendo un problema enquistado año tras año en Perales del Río, por no hablar de las cotorras con el ruido que provocan o los nidos de palomas", donde los vecinos les están llamando para que acuda el Ayuntamiento, pero "como dicen que no actúan hasta que no tengan llamadas, pues una vez más niegan uno de los grandes problemas que tiene Getafe, sobre todo cuando llega esta época del año".

Por su parte, desde el Ayuntamiento adjudicaron hace dos años un contrato para el tratamiento de plagas de mosca negra y mosquitos, así como la desratización, desinsectación y desinfección del alcantarillado público de Getafe y dependencias municipales. También se adjudicó el pasado año un servicio de control de la población de palomas y cotorras.